Улов с риском для жизни. В Югре спасатели пытаются образумить рыбаков
Тонкий лёд. А где тонко, как известно, там и рвется. Сейчас дружными стайками на реку потянулись рыбаки. Улов с риском для жизни, видимо, для них вкуснее. Иначе, как объяснить, подобное поведение.
Спасатели не устают напоминать - пока рано, рано пока. Подождите. Нужно, чтобы лед окреп. Но экстренных случаев меньше не становится. Были они и на этой неделе. К примеру, в Нефтеюганском районе.
Минусовые температуры стоят в Югре уже не первый день, и заядлым рыбакам может показаться, что лед уже достаточно окреп. На самом же деле, под толщей снега скрывается порой смертельная опасность.
Михаил Кайгородов, инспектор ГИМС МЧС РФ по Югре: «Ночью доходит до -25, днем до плюсовой, до нуля, соответственно ночью лед встает, а днем начинает подтаивать, сыпаться. Это очень опасно! Многие граждане считают, что мы уже можем выйти на лед, и, к сожалению, уходят под лед».
Безопасная толщина льда - 10 сантиметров. Но это для рыбака. А вот для проезда каких-либо технических средств - уже не менее 15. Но об этом говорить пока рано, большинство водоемов только затянулись, их состояние под первым снегом не просматривается. Мгновение - и можно оказаться в студёной воде.
С началом зимы азарт некоторых рыбаков сильнее инстинкта самосохранения – лед еще не успел, как следует затянуться, а по водоемам уже тянутся вереницы мужчин в тяжелых меховых сапогах. В случае беды доехать спасателям будет непросто.
Традиционно в начале и конце зимы сотрудники МЧС проводят рейды по водоемам. Рассказывают рыбакам, как вести себя в случае экстренной ситуации: выбраться из подо льда, оказать помощь при обморожении, ну и главное - как вообще не допустить трагедии. Тех же рыбаков, кто пренебрегает собственной безопасностью и выходит на тонкий лед ждет штраф. Хотя чаще, конечно, обходится предупреждением.
Виктор Терешко, начальник городского аварийно-спасательного формирования Урая: «По монитору мы выявили, что один рыбак сидит прямо среди залива и рыбачит. Были вызваны оперативные службы, выехали спасатели, выехала полиция, также провели с человеком разъяснительную работу, потому что согласно 241 РП распоряжения правительства - выход на неокрепший лёд - это является правонарушением».
В этом году рыбаки уже открыли счет несчастным случаям. Несколько дней назад в Нефтеюганском районе один из них провалился под лед и заработал обморожение. Поэтому агитацией и разъяснениями МЧС не ограничивается. Специалисты до автоматизма отрабатывают зимний алгоритм спасения утопающих.
«Два рыбака-любителя провалятся под лед. Соответственно увидел это очевидец, который вызвал спасательную службу, и спасательная служба прибыла и оперативно их изъяли. Учения прошли на «ура», норматив был выполнен», - пояснил Михаил Кайгородов.
Быть предельно осторожными сегодня необходимо не только рыбакам, но и всем югорским родителям. Нередки случаи, когда, оставшись без присмотра взрослых, дети отправляются на водоемы. Что касается профилактических рейдов, то они спасателями будут продолжены.
Источник: телерадиокомпания «Югра»