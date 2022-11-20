«Музейные маршруты» пройдут через Ханты-Мансийск
Музеи окружной столицы – участники проекта Министерства культуры Российской Федерации «Музейные маршруты – 2023».
Об этом сообщила Алла Манилова, статс-секретарь – заместитель министра культуры России во время стратегической сессии по подведению итогов цикла выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий проекта.
Осенью 2023 года музеи Геологии, нефти и газа, Природы и Человека, Государственный художественный музей и музей под открытым небом «Торум Маа» представят федеральным экспертам, ведущим российским музейщикам свои лучшие практики.
«Музей Природы и Человека и «Торум Маа» – жемчужины этнографии и интересны с точки зрения туризма» – отдельно отметила заместитель министра культуры России.
Источник: Городской информационный центр