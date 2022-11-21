В поселке Мулымья Кондинского района завершается строительство новой поликлиники
Строительство новой поликлиники стало возможным благодаря программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Модернизация первичного звена здравоохранения». В следующем году пациенты БУ «Центр общей врачебной практики» будут получать первичную медико-санитарную помощь в новом благоустроенном здании. Ориентировочная общая площадь помещения составляет 540 м2. «Модульное здание состоит из комплекта секций, поставляемых в полной заводской готовности, что ускоряет процесс возведения, — рассказывает Дмитрий Репин, представитель генерального подрядчика ООО «РЕМиСТР». — Строительство идет по графику, готовность здания составляет 80%. Впереди отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей и коммуникаций».
Также уделено особое внимание и благоустройству: вокруг здания построены две удобные парковки, установлено уличное освещение. По проекту здание поликлиники будет иметь свою уникальную систему водоочистки, индивидуальный тепловой пункт, необходимый набор помещений с современным медицинским оборудованием. «Мы оказываем широкий спектр первичной медико-санитарной, доврачебной, врачебной, специализированной помощи жителям не только поселка Мулымья, но и других населенных пунктов, таких как Половинка, Чантырья, Назарово, Ушья, Супра, Шаим и города Урай. В общей сложности обслуживаем около 4500 пациентов. Старое деревянное здание 1969 года постройки было признано изношенным. Поэтому ждем с нетерпением, когда переедем в новое и комфортное помещение», — делится Ольга Семенова, врио главного врача Центра ОВП.
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