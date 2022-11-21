Наталья Комарова обсудила председательство Югры в Северном форуме
Рабочую встречу с исполнительным директором секретариата Северного форума Владимиром Васильевым провела сегодня губернатор Югры Наталья Комарова. Мероприятие состоялось на полях VII Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», который начал работу сегодня в Когалыме.
Губернатор напомнила, что в сентябре 2022 года Президентом утверждена новая концепция гуманитарной политики Российской Федерации, это направление является одним из самых актуальных и приоритетных в сфере развития гражданского общества. Также Наталья Комарова отметила, что Югра входит в состав Северного Форума уже 28 лет — с 1994 года.
«Проделана значительная совместная работа по решению гуманитарных и экономических задач. В сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме в ходе консультативного совещания региональных координаторов Северного Форума вы предложили кандидатуру Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в качестве председателя Северного Форума на 2023–2025 годы. Готовы принять это предложение. В этой связи считаю актуальным обсудить направления нашей совместной работы. В частности, текущую ситуацию и Концепцию развития Северного Форума в новых реалиях, возможные направления развития международного сотрудничества, поддержку международного статуса Северного Форума», — сказала глава региона.
Наталья Комарова отметила, что у Югры накоплен большой опыт решения вопросов развития северных арктических территорий.
Владимир Васильев сообщил, что заявки для участия в Северном Форуме подали уже более 100 представителей различных стран и регионов России. Исполнительный директор секретариата Северного форума поблагодарил Наталью Комарову за то, что Югра взяла на себя миссию председателя Северного Форума на ближайшие годы.
«Это происходит в сложный период для организации, когда международное сотрудничество в значительной степени сошло на нет. В этой связи мы вместе со всей страной сегодня рассматриваем разворот в международных отношениях в сторону Азии. В частности, намечаются более тесные контакты с Республикой Корея. Кроме того, мы знаем, что у Югры налажены хорошие связи с Китаем, странами СНГ, в этом направлении мы рассчитываем на опыт автономного округа. В свою очередь, у нас есть окно возможностей по созданию условий для выхода российских регионов на международный уровень», — подчеркнул Владимир Васильев.
Он также рассказал об итогах своего участия в конференции ООН по изменению климата, собравшей в Египте представителей более 100 стран мира. Российский эксперт напомнил зарубежным коллегам о важности арктического региона для поддержания климатического баланса на планете.
«Делегаты заинтересовались возможностями Северного форума в совместной работе по этому направлению. К сожалению, ни одной сессии не было посвящено теме развития Арктики. Мы в этой связи постарались донести до коллег представление о том, что арктический регион играет очень существенную роль в формировании климата на Земле», — отметил исполнительный директор секретариата Северного форума.
Наталья Комарова обратила внимание на то, что в обсуждении климатической повестки в угоду политическим решениям часто отходят на второй план базовые потребности и задачи.
«Важно прислушиваться к экспертным оценкам. Это касается, например, выбросов СО2, других факторов, на основе которых нефть, газ и уголь называются главными бедами нашей планеты, хотя на самом деле все выглядит иначе. Будем надеяться, что здравый смысл в вопросах климата возьмет верх, и будут приняты решения, отвечающие интересам населения планеты, которое уже преодолело отметку в 8 миллиардов», — высказалась губернатор Югры.
Участники встречи решили разработать программу председательства автономного округа в Северном Форуме. Владимир Васильев отметил, что такая дорожная карта с четкими ориентирами и поставленными целями станет большим подспорьем в работе организации на трехлетний период.
Ранее стало известно о том, что волонтеры утеплили бульвар в Когалыме в преддверии гуманитарного форума.
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