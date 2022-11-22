Нужно ли устанавливать индивидуальные счётчики на отопление собственникам многоквартирных домов?
На этот и другие вопросы ответил руководитель Службы жилищного и строительного надзора Югры Артём Копылов. Прямой эфир по теме «Качество коммунальных услуг в осенне-зимний период» прошёл 17 ноября в сообществе «Югра» ВКонтакте.
Одной из первых тем, которую обсудили, касалась платы за отопление, именно эта услуга в зимний период для большинства потребителей является самой расходной.
Глава надзорного ведомства рассказал, что в настоящее время в центр управления регионом, так и в их службу поступает большое количество обращений, связанных с качеством услуги и порядка расчёта за отопление:
«Качество коммунальных услуг прописано в правилах, утверждённых постановлением Правительства №354. В приложениях к данным правилам указаны параметры качества предоставления услуги по отоплению. В зависимости от расположения дома в помещении должно быть от 20 до 22 градусов тепла, в ночное время с часа ночи до пяти утра допускается снижение температуры на три градуса. При этом превышение температуры допускается только на четыре градуса. Если же качество ненадлежащее, то потребитель имеет право на перерасчёт. Механизм пересчёта также прописан в правилах. Если услуга оказана плохо, жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию».
По словам Артёма Копылова, в случае, если управляющая компания отказывается выезжать на проверку, собственник может составить акт с привлечением соседей. Данный акт будет подтверждением, что услуга оказывается некачественно. С этим документом нужно обратиться в управляющую компанию, на основании его потребовать перерасчёта за ненадлежащее оказание услуги. Размер и методика снижения платы также прописаны в правилах. Если ресурсная компания отказывается произвести перерасчёт, потребитель вправе обратиться в Жилстройнадзор с жалобой.
Глава надзорного ведомства сообщил, что граждане могут обратиться к ним письменно, либо написать обращение через систему ГИС ЖКХ, где личность человека проверена через портал Госуслуги. Помимо этого, обращение можно направить через систему обратной связи, она также интегрирована в систему Госуслуг. К данной системе подключены органы власти, различные службы и управляющие компании, работающие на территории округа. В этом случаи проблему они должны решить в оперативном порядке. Если же выяснится, что ресурсоснабжающая компания виновата, то в отношении её накладываются существенные штрафы.
В продолжение темы югорчане поинтересовались, нужно ли устанавливать индивидуальные счётчики на отопление собственникам многоквартирных домов?
Руководитель Жилстройнадзора сказал: «Начисление оплаты за отопление установлены правилами Постановления №354. Согласно им, плата за отопление начисляется в многоквартирных домах по общедомовому прибору учёта. Если конструктивом дома предусмотрена установка общедомового прибора учёта, а также индивидуального прибора учёта в каждом жилом помещении, то начисления производятся по их показаниям. В тех квартирах, где их нет, начисления производятся по нормативу. Соответственно, берутся показания индивидуальных приборов учёта плюс по нормативу, где нет таких счётчиков ещё и разница по общедомовому прибору учёта. Оставшаяся сумма распределяется на всех собственников жилых помещений. Конечно, по индивидуальным приборам за тепло платить выгодней, чем по нормативу. Поэтому наше законодательство стимулирует собственников устанавливать счётчики, в том числе и за отопление».
Во время прямого эфира прозвучал вопрос от жительницы многоквартирного дома из города Радужного. Женщина рассказала, что в их доме трубы находится в эксплуатации более 25 лет, из-за чего часто происходят прорывы горячей воды. В доме стоит общедомовой счётчик горячей воды. Она поинтересовалась, кто будет оплачивать горячую воду, которая выливается при порывах? Управляющая компания утверждает, что все расходы будут возмещаться за счёт собственников жилых помещений.
Артём Копылов прокомментировал данный вопрос: «Локальные и текущие ремонты проводит управляющая компания и за это платят жильцы . Капремонт проводится за счёт Югорского фонда капремонта, который формируется за счёт взносов собственников многоквартирных домов. Сроки и очередность установлены фондом, они все есть на сайте. Если аварии происходят очень часто, жильцы общим собранием могут передвинуть эти сроки. Собственники должны провести общее собрание жильцов с участием представителей управляющей компании о переносе сроков капремонта. Затем заявка отправляется в межмуниципальную комиссию, после в департамент строительства и коммунальных услуг, где принимается решение о переносе».
Говоря о потерях ресурсов, которые несут жильцы, руководитель ведомства сообщил: «Механизм возмещения таких потерь не прописан в правилах, но есть такое понятие как расходы на общедомовые нужды (ОДН). Данный ОДН формируется, если случились такие аварии. Если управляющая компания не устраняет должным образом аварию, жильцы могут обратиться в нашу службу».
Людмила Теткина