В Когалыме проходит Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»
В городе Когалыме в период с 21 по 22 ноября проходит VII Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». Масштабное мероприятие пройдет в течение двух дней, где участники со всей России вместе с экспертами федерального и регионального уровня, а также с представителями зарубежной дипломатической миссии и с лидерами общественных мнений обсудят инициативы, направленные на развитие северных регионов.
Директор Департамента общественных, внешних связей и молодежи Югры Елена Витальевна Шумакова перед началом пленарного заседания ответила на вопросы журналиста: «Форум – прежде всего диалог, доверие, а доверие, в настоящее время самый главный капитал, который, собственно говоря, конвертируемый, может использоваться и внутри страны, и на международном уровне. Важно, что форум впервые проводится в партнёрстве с Росконгрессом, который является ключевым оператором по проведению коммуникационных программ на территории Российской Федерации.
Северные территории активно развиваются, территории-носители особого культурного кода, заключающиеся в гармонии развития с природой, во взаимоотношении, когда люди постоянно занимаются тем, что помогают друг другу, не бросают тех, кому тяжело и трудно. Именно поэтому один из таких девизов форума #МЫВМЕСТЕ.
В эти дни будут работать много площадок, это форум 60-й параллели, где будем обсуждать лучшие практики социально-экономического развития северных регионов с опорой на гражданское общество. А наш регион на протяжении 5 лет занимает лидирующее место в Российской Федерации по развитию некоммерческого сектора».
Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Россотрудничества, рассказал, как гражданские инициативы преображают регионы: «Мы рады, что приехали в Ханты-Мансийский автономный округ, это один из передовых регионов с точки зрения поддержки НКО и с точки зрения развития потенциала гражданского общества.
Роль НКО значительно выросла, мы видим, как сектор активно развивается, становится профессиональным, как появляются новые механизмы, такие, как, грантовые и иные финансовые формы поддержки».
Во время открытия форума с приветственным словом выступила глава региона Наталья Владимировна Комарова: «Приветствую вас всех, дорогие друзья! Спасибо большое нашим гостям, что откликнулись на наше приглашение. Мы пытаемся создавать условия для того, чтобы у людей была возможность общаться, чтобы власть выступала равным субъектом. Мы создали все возможности для того, чтобы развиваться в экономике и во всех других отраслях.
Финансовым инструментом для поддержки является грант Губернатора, система грантовой поддержки выстроена по аналогии с правилами, которым пользуется Фонд президентских грантов».
Иннокентий Дементьев, заместитель генерального директора «Фонд президентских грантов», так отметил работу форума: «Очень приятно обсуждать тематику некоммерческого сектора, тему НКО в регионе, где, действительно, ценят спектр и понимают значимость в организации каждого лидера.
Наталья Владимировна и её команда осуществляют колоссальную работу, большое количество проектов поддержано, механизмы все работают. Мы всегда приводим Югру в пример другим регионам, на базе округа разрабатываем кейсы, трансляции и обучение.
Возможности и финансы всё это есть, про Фонд президентских грантов все знают и мы готовы ответить на все имеющиеся вопросы, ежегодно поддерживаем порядка 4-5 тысяч проектов».
На пленарном заседании выступила Мария Морозова, генеральный директор Фонда Тимченко: «Мы работаем с территориями, которые принято называть малые территории, глубинка, провинция, с другой стороны, если задуматься, мы работаем с такими территориями, где не всегда есть НКО. Мы всегда опираемся на людей, опираясь на их ресурс, помогаем данный ресурс реализовывать и помогать, создаем условия и таким образом делаем с опорой именно на творческих, неравнодушных и целеустремлённых людей».
По мнению Марии Морозовой, нужно опираться не на одного лидера или команду, необходимо вовлекать всё местное сообщество для того, чтобы результаты были устойчивые и не зависили от того или иного фактора. Устойчивые и качественные результаты всегда требуют времени, по опыту 3-4 года интенсивных вложений, в дальнейшем это приводит к появлению новых рабочих мест, повышению количества самозанятых, а также росту туризма.
Выпускницу Фонда Тимченко Марину Кабакову из с. Казыма Белоярского района Мария Андреевна отметила и её один из значимых проектов «Медвежьи игрища», направленный на сохранение культурной идентичности обско-угорских народов, через возрождение ритуального обряда. Данный проект был создан для сохранения культурной ценности.
Оксана Албина