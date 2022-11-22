Форма поиска

Для слабовидящих

Подведены итоги Этноквиза на основе материалов Реестров объектов нематериального культурного наследия регионов Российской Федерации

22.11.2022

С 4 по 21 ноября жители нашей страны приняли участие в Этноквизе Окружного Дома народного творчества. На вопросы о традициях и культуре народов России ответили 356 человек.

География участников обширна: Мурманская, Магаданская и Омская области, Республики Бурятия и Алтай, Приморский край и Югра.

Наши победители:

 

  1. Хайруллина Альбина – город Лянтор (ХМАО-Югра)
  2. Егорова Аксана – город Магадан (Магаданская область)
  3. Нестеренко Наталья – город Улан-Удэ (Республика Бурятия).

Мы поздравляем победителей с заслуженной победой и благодарим всех за участие!

Для отправки ценных подарков организаторы свяжутся с победителями в ближайшее время.

Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86

Одноклассники: https://ok.ru/profile/578361475297

Официальный сайт: https://odntugra.ru/ 

22.11.2022

22.11.2022