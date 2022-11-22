Подведены итоги Этноквиза на основе материалов Реестров объектов нематериального культурного наследия регионов Российской Федерации
С 4 по 21 ноября жители нашей страны приняли участие в Этноквизе Окружного Дома народного творчества. На вопросы о традициях и культуре народов России ответили 356 человек.
География участников обширна: Мурманская, Магаданская и Омская области, Республики Бурятия и Алтай, Приморский край и Югра.
Наши победители:
- Хайруллина Альбина – город Лянтор (ХМАО-Югра)
- Егорова Аксана – город Магадан (Магаданская область)
- Нестеренко Наталья – город Улан-Удэ (Республика Бурятия).
Мы поздравляем победителей с заслуженной победой и благодарим всех за участие!
Для отправки ценных подарков организаторы свяжутся с победителями в ближайшее время.
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