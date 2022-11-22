Автопарк отделения скорой медицинской помощи Советской районной больницы пополнился новым автомобилем
В рамках реализации мероприятия «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях» государственной программы ХМАО-Югры «Современное здравоохранение» районная больница получила новый автомобиль скорой помощи «ГАЗельNext» класса «B».
В настоящее время новый автотранспорт полностью укомплектован всем необходимым современным оборудованием и готов выйти на линию.
«Это показатель того, как работают национальные проекты России. На сегодняшний день стоит задача, чтобы техники с пробегом более 5 лет на линии не было. И при поддержке правительства автономного округа на нашей территории эта задача выполняется», — отметил главный врач Владимир Антонов.
Водители, медицинские работники, члены общественного совета отметили удобство и надежность нового автомобиля, оценили проходимость, маневренность и скорость машины. Одним из преимуществ является просторный и комфортный салон. Салон оснащен влагостойким и нескользящим напольным покрытием; кондиционером, позволяющим поддерживать благоприятный климат в любое время года, подножками и поручнями при входе и выходе из салона.
«Обновление автопарка имеет жизненно важное значение: и для пациентов, которые ждут оперативного оказания помощи, и для медиков — чтобы качественно выполнять свою работу. Обеспечение бесперебойной работы требует особого внимания. Новый автомобиль надежный и оснащен современным оборудованием, что помогает в разы повысить эффективность и качество оказания медицинской помощи», — подчеркивает заведующий отделением скорой медицинской помощи Серей Логинов.
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