Креативные индустрии в Государственном художественном музее
8 декабря 2022 года XXIV Всероссийский фестиваль дизайна, архитектуры и искусств представляет в филиале Государственного художественного музея «Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева» выставку ЭКОСИСТЕМА.
Жители Ханты-Мансийска и гости города получают уникальную возможность познакомиться с креативными проектами профессионалов из разных городов России. На выставке будут представлены работы в пяти направлениях: архитектура, средовой дизайн, коммуникативный дизайн, индустриальный дизайн, искусство. Посетители смогут увидеть как воплощенные идеи, так и проектные предложения.
На выставке покажут работы дизайнеров от 18 до 72 лет из городов: Великий Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Курган и Тюмень. Кто-то их них уже зарекомендовал себя в профессии, а кто-то лишь делает первые шаги. И всех этих людей объединяет стремление сделать нашу среду более экологичной, удобной и при этом красивой.
Союз дизайнеров России уже 24 года подряд организовывает подобные фестивали. В 2022 году его темой стала экология. Все выставочные работы, говорят о многообразии креативных индустрий: дизайна, архитектуры, искусств как единой экосистемы.
Проект реализован с использованием средства гранта губернатора
Тюменской области. Организатор - Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России».
Выставка ЭКОСИСТЕМА продлится до 15 января 2023 г. в филиале
Государственного художественного музея «Дом-музей народного художника
СССР В. А. Игошева» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 7.
15.11.2022 Рябцева Е. М. заведующий научно-экспозиционным отделом
Дата (период): с 8 декабря 2022 г. по 15 января 2023 г.
Время:
Место проведения: филиал «Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева»
Возрастная категория: 12+
Стоимость: 0 до 50 руб.
«Государственный художественный музей»