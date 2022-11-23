Специалист Федерального медико-биологическое агентства посетил физкультурный диспансер
С рабочим визитом врачебно-физкультурный диспансер в городе Ханты-Мансийске посетил заместитель директора по научной работе Центра спортивной медицины ФМБА России Парастаев Сергей Андреевич.
В ходе встречи, специалисты диспансера информировали о маршрутизации пациентов, от обращения в регистратуру до получения справки-допуска у спортивного врача. Психолог диспансера продемонстрировала новое диагностическое оборудование для определения эмоционального состояния и процесса стрессоустойчивости спортсменов. В отделении функциональной диагностики старшая медицинская сестра рассказала о проводимых диагностических пробах и применяемом оборудовании, в том числе портативном электрокардиографе, который применяется в работе выездных мобильных бригад. Специалисты диспансера презентовали гостю новое направление деятельности — комплексные научные группы, которые дают полную информацию об уровне подготовленности атлета, с использованием сравнительного анализа результатов в тренировочной и соревновательной деятельности.
Сергей Андреевич высоко отметил уровень инфраструктуры учреждения, диагностические возможности, материально-техническое оснащение.
Укрепление межведомственных связей позволит эффективнее и качественнее оказывать медицинскую помощь спортивным сборным командам Югры.
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