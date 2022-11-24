Об уникальной истории спасения пациентки Окружного кардиодиспансера рассказала Елена Малышева
В эфире программы «Жить здорово» заместитель главного врача по терапии Мария Франц и заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 Олег Карлов вспомнили о том, как боролись за жизнь Анны Перевала. Пациентка из Когалыма надолго запомнится врачам. Девушка победила тяжелую болезнь благодаря кардиологам и анестезиологам-реаниматологам.
Резкая слабость, высокая температура, одышка. Состояние пациентки было крайне тяжелым. Причиной стало воспалительное заболевание сердца. Диагноз «молниеносный миокардит» прозвучал как гром среди ясного неба. В 35 лет, когда вся жизнь впереди, девушка оказалась в реанимации. Сердце не справлялось с функциями. Отек легких рецидивировал. Ситуация была катастрофической. Врачи приняли решение подключить девушку к ЭКМО. Несколько дней за сердце и легкие пациентки работал сложный и уникальный аппарат.
Справочно: метод экстракорпоральной мембранной оксигенации позволяет осуществить протезирование, замещение нарушенных функций сердца и легких. ЭКМО помогает в самых тяжелых случаях.
Вместе с врачами на эфир приехала Анна Перевала. На вопрос Елены Малышевой о том, что было для пациентки самым страшным, девушка не раздумывая ответила: «Было страшно умереть и оставить детей без мамы». Врачи кардиоцентра не могли этого допустить. В спасении Анны участвовала большая команда специалистов. Их профессионализм и упорство победили!
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