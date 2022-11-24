В Югре прошла ежегодная пресс-конференция Губернатора

В эфире программы «Жить здорово» заместитель главного врача по терапии Мария Франц и заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 Олег Карлов вспомнили о том, как боролись за жизнь Анны Перевала. Пациентка из Когалыма надолго запомнится врачам.