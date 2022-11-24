В Югре прошла ежегодная пресс-конференция Губернатора
Вчера состоялась ежегодная пресс-конференция Губернатора Югры Н.В. Комаровой. Спустя несколько лет ковидных ограничений, у журналистов и блогеров вновь появилась возможность собраться в студии телеканала «Югра» города Ханты-Мансийска и получить ответы на все интересующие вопросы. На удалённой связи в онлайн-формате были также подключены федеральные и зарубежные СМИ, журналисты г. Макеевка Донецкой Народной Республики. На встрече было аккредитовано 138 представителей СМИ и блогерского сообщества.
Вопросы, которые задавали журналисты, касались частичной мобилизации, поддержки мобилизованных и их семей, здравоохранения, экономики, образования, социальной поддержки, долгостроев, сноса аварийного жилья, соглашения о сотрудничестве Югры и Макеевки (ДНР).
Наталья Владимировна сообщила о выполнении качественности частичной мобилизации в Югре: «Югра справилась с частичной мобилизацией, объявленной президентом Российской Федерации. Условия Министерства обороны по призыву, частичной мобилизации, те кто владеет определёнными военными специальностями. Вся работа проводилась по соблюдению указанного принципа, привлечения по частичной мобилизации жителей нашего региона в том числе.
Югра занимается содействием Министерства обороны и мобилизованным гражданам, и их готовности для выполнения целей и задач специальной военной операции. Прежде всего мы дополняем те уставные требования министерства обороны, которые необходимы для мобилизованных граждан. Да, мы будем продолжать работать в этом отношении. Все принятые решения на федеральном уровне президентом России, правительством РФ, говорят о распределении усилий всех участников этого процесса. Правительство РФ отвечает за значение вооруженных сил РФ, проведения достижения успехов и целей, поставленных для целей СВО, регион обеспечивает заботу о людях, и это главное направление».
Глава региона сообщила также, что для тех, кто вернулся и вернется из зоны боевых действий, будет оказываться комплексное сопровождение: «В начале ноябре в Югре было принято решение о комплексном сопровождении таких граждан и их семей, это оказание медицинской и юридической помощи, помощи по трудоустройству, работа с психологом, реабилитация».
Один из важных вопросов, на который дала ответ Наталья Владимировна, касался рыбозаводных производств на территории автономного округа: «Мы создаём условие для глубокой переработки водных биологических ресурсов – рыбы, непосредственно на территории автономного округа. Существуют правила экономики, в связи с чем, отрасль есть или её нет, успешное или не успешное развитие. В Березовском районе несколько раз была смена руководств, что привело к тому, что проект не состоялся. В регионе было принято решение, что базовым предприятием для глубокой переработки рыбы будет рыбзавод в Ханты-Мансийске, а приёмными пунктами первичной переработки будут следующие территории: Белоярский, Березовский, Кондинский и Октябрьский районы. В Березовском районе это будет сопровождаться 75 рабочими местами. Надеемся на то, что проект устоит и принесет результаты. Это направление одно из сложных отраслей».
Вопросы звучали и о нефтяном рынке, об инвестициях в увеличении добычи нефти, в частности на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами, а также о дальнейших перспективах.
На что Наталья Владимировна дала следующий ответ: «В нашем регионе около 50 тон нефти добываем, а ресурсов — еще 1,9 миллиардов тонн. Нефтяники Югры в текущем году добудут 222 миллиона тонн нефти».
Далее, что касается аварийного фонда жилых помещений, Наталья Владимировна сказала следующее: «Создаётся адресная инвестиционная программа, многоквартирные жилые помещения, признанные аварийными в определённый период, по ним в настоящее время проводим работу по сносу. Наш регион занимает 2-е место по темпу решения имеющейся задачи – сносу аварийного жилья, признанными таковыми до 1 января 2017 года. Лишь тогда мы получим федеральные средства на софинансирование по расселению в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 годы.
Наша задача по расселению аварийного фонда требует другого подхода, нам осталось из нашего объёма, признанного аварийными, до 1 января 2017 года более 130 тысяч квадратных метров непригодного жилья.
Поручение моё состоит в том, уважаемые югорчане, что решение приоритетное, или мы работаем по той схеме, которая используется в настоящее время, ждём ваших оценок на этот счет.
Если действовать в этих рамках, о которых я сейчас говорила, с участием правительства РФ и темпы, которые мы сейчас набрали в этом вопросе, включая финансирование, то к 2036 году мы снизим долю аварийного фонда с 6,7% до 3,3%, а к 2050 году – до 1%».
2023 год в Ханты-Мансийском автономном округе губернатор Югры объявила Годом взаимопомощи в Югре. Наталья Владимировна предложила внести ещё одно предложение, как инициативу – премию под названием «Герой Югры».
Ежегодная пресс-конференция Губернатора Югры Натальи Комаровой длилась около 4 часов, глава региона ответила на 50 вопросов.
Оксана Албина