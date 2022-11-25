Важные для югорчан решения – на заседании Правительства региона
Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании Правительства автономного округа, которое провела Губернатор Наталья Комарова. Рассмотрено 30 вопросов.
Одобрены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях на 2022-2023 годы и утвержден план мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда на 2023 год.
Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по региону с 1 декабря 2022 года в размере 9%, с 1 января по 31 декабря 2023 года – 0%.
Исходя из установленного ограничения рост тарифов с 1 декабря текущего года на все услуги, входящие в плату за коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами), не должен приводить к превышению установленного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по округу в размере 9%.
План мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, будет осуществляться в 2023 году ответственными органами исполнительной государственной власти автономного округа и содержит контрольные, организационные, информационные мероприятия.
Внесены изменения в программу по развитию агропромышленного комплекса. В частности, она дополнена нормой, в соответствии с которой у товаропроизводителей появляется возможность повторного получения гранта на создание и оснащение объектов по приемке и переработке дикоросов. Департамент промышленности автономного округа утвердит перечень техники и оборудования, необходимых для заготовки, переработки и хранения дикоросов.
Также сегодня расширены категории получателей компенсации на оплату доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», поименованы специалисты (сурдопедагоги, дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, сурдологи, тифлопедагоги), оплата за услуги которых компенсируется родителям детей-инвалидов с нарушением функций зрения и слуха. Также установлена новая мера поддержки на оплату проезда ребенка-инвалида, инвалида по межмуниципальным маршрутам в границах Югры к месту обучения в школе-интернате, среднем учебном заведении, высшем учебном заведении, удаленных от места постоянного жительства и обратно.
Мера устанавливается также для одного сопровождающего родителя (законного представителя) ребенка-инвалида. Оплату будут осуществлять по фактическим расходам за проезд пассажирским, автомобильным транспортом (кроме такси), железнодорожным, воздушным, водным транспортом.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры