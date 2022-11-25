Важные для югорчан решения – на заседании Правительства региона

Предварительные результаты работы по объединению Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, а также задачи, которые предстоит решать новому Социальному фонду России в будущем году, обозначил врио главы Пенсионного фонда России Сергей Чирков на стратегическом совещании, которое прошло в Мо