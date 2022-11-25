Югорчанин — победитель марафона УрФО по художественной реставрации
В сентябре 2022 года в семи городах России (Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Перми, Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске) стоматологический холдинг «Мегадента» совместно с компанией «Kerr» дали старт марафону «Эстетика Фронта».
На первом (региональном) этапе врачи на фантомных моделях Dental Skills выполнили реставрацию фронтальной группы зубов. В роли жюри были ведущие врачи-стоматологи РФ, специализирующиеся на художественной реставрации. Критериями оценки были цветовое решение и форма реставрации, качество полировки работы.
17 победителей региональных этапов в конце ноября собрались в Екатеринбурге, где в рамках Международного конгресса «Стоматология Большого Урала» прошел второй этап — финал марафона. Югру представляли Владимир Плесовских и Юлия Соловьева (г. Ханты-Мансийск), Надежда Арепьева (г. Сургут). Конкурсное задание финала — выполнить реставрацию переднего зуба. Необходимо отметить, что как на региональном этапе, так и на финальном этапе качество выполненных работ оценивалось с применением увеличительной техники.
Уверенную победу одержал югорчанин Владимир Плесовских (БУ «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»). Поздравляем победителя!
Напоминаем, что это третья победа столичных стоматологов в этом году — за плечами первые места в региональных чемпионатах профессионального мастерства врача-ортодонта и школьного стоматолога.
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