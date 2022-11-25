На 15 заседании Думы Югры утвержден бюджет автономного округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Принят закон «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Бюджет автономного округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов спрогнозирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Югры, в рамках которого ожидается снижение объемов добычи нефти с 223 млн тонн в 2022 году до 215 млн тонн в 2025 году и цены на нефть с 80 до 65 долларов США за баррель. Курс доллара США до конца текущего года прогнозируется на уровне 68,1 рублей за доллар с постепенным ростом к 2025 году до 72,2 рублей за доллар.
Доходы бюджета автономного округа запланированы: на 2023 год в сумме 287,2 млрд рублей; на 2024 год в сумме 291,4 млрд рублей; на 2025 год в сумме 297,6 млрд рублей.
Расходы бюджета автономного округа запланированы: на 2023 год в сумме 329,5 млрд рублей; на 2024 год в сумме 320,6 млрд рублей; на 2025 год в сумме 332,4 млрд рублей.
На предстоящий трехлетний плановый период бюджет автономного округа спрогнозирован с дефицитом: на 2023 год в сумме 42,3 млрд рублей; на 2024 год в сумме 34,9 млрд рублей; на 2025 год в сумме 34,8 млрд рублей.
Основные поступления в бюджете автономного округа будут обеспечены налоговыми доходами, доля которых в предстоящем трехлетнем финансовом периоде составит от 88,4% до 90,2%.
«Основными налогами в структуре налоговых доходов бюджета по-прежнему остаются налоги на имущество и прибыль организаций, на доходы физических лиц. Их доля составляет около 94%», – пояснил Председатель Думы Борис Хохряков.
Что касается расходов, начиная с 2017 года, отдельно выделяются комплексные расходы на государственную поддержку семьи и детей (детский бюджет).
Так, в 2023 году на финансирование детского бюджета планируется направить 134,9 млрд рублей, что на 15% выше планового показателя предыдущего года.
Бюджет автономного округа на 2023-2025 годы сформирован в программном формате. Удельный вес расходов на реализацию государственных программ автономного округа в 2023 году составляет 99,5%. Количество госпрограмм в 2023 году увеличится по сравнению с 2022 годом на две: «Научно-технологическое развитие» и «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды».
Основная доля (более 70%) приходится на программы социально-культурной сферы (5 программ).
Вторую позицию (12,6%) по объему программных направлений занимает блок «Развитие отраслей экономики» (8 программ).
На блок «Эффективное управление региональными финансами и сбалансированное муниципальное развитие» приходится 6,2%. 5,9% – на финансирование блока «Жилищно-коммунальная сфера». Объем средств, запланированных на жилищную политику, превышает первоначальный плановый показатель 2022 года на 13,3%.
На территории автономного округа реализуется 40 региональных проектов, направленных на достижение результатов 12 национальных проектов. Наиболее финансовоемкими региональными проектами в 2023 году являются «Региональная и местная дорожная сеть», «Современная школа», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода».
Крупнейшим направлением расходов бюджета автономного округа в 2023-2025 годах по-прежнему остаются межбюджетные трансферты.
Общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа сложился в объеме:
118,0 млрд рублей на 2023 год;
111,2 млрд рублей на 2024 год;
98,4 млрд рублей на 2025 год.
Общий объем межбюджетных трансфертов на 2023 год вырос относительно первоначального уровня 2022 года на 10,3%. Более 99,9% от общего объема межбюджетных трансфертов предоставляется через реализацию мероприятий государственных программ автономного округа.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа