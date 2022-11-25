Сергей Чирков: Объединение ПФР и ФСС – естественный процесс трансформации социальной сферы
Предварительные результаты работы по объединению Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, а также задачи, которые предстоит решать новому Социальному фонду России в будущем году, обозначил врио главы Пенсионного фонда России Сергей Чирков на стратегическом совещании, которое прошло в Москве.
В своем выступлении перед представителями отделений ПФР и ФСС, которые приехали на совещание из различных регионов нашей страны, он сосредоточился на приоритетных направлениях пенсионного и социального обеспечения.
«Перед социальными фондами всегда стоит множество важных задач, но сейчас они как никогда амбициозны, – отметил Сергей Чирков. – Объединение стало логичным и естественным продолжением процессов, которые происходят в социальной сфере уже много лет. Их главной целью, безусловно, является повышение качества услуг для граждан. Мы уже многое сделали на пути к объединению, но есть еще ряд задач, которые нужно проработать».
Ряд процессов по подготовке к объединению фондов уже завершился или находится на стадии высокой степени готовности.
В ходе совещания управляющие отделений ПФР и ФСС представили результаты работы по объединению фондов на региональном уровне. Кадровое укомплектование объединенного фонда уже на финальной стадии и завершится в конце года. В течение двух месяцев проходила подготовка специалистов фондов для формирования общих компетенций и выполнения функций СФР. Завершена подготовка штатных расписаний для центрального аппарата и региональных отделений.
В ряде регионов в пилотном режиме уже действуют объединенные офисы клиентского обслуживания, где можно оценить удобство обращения за выплатами двух фондов. Новые клиентские службы дадут возможность россиянам быстрее и удобнее обращаться сразу за несколькими услугами в одно отделение.
Отдельные услуги фонда уже предоставляются в проактивном и беззаявительнлм формате в рамках реализации проекта «Социальное казначейство». Ведется информирование о размере будущей пенсии, о мерах поддержки, которые доступны гражданину при рождении ребенка, установлении инвалидности и наступлении пенсионного возраста. Беззаявительно уже оформляется материнский капитал и назначаются ежемесячная денежная выплата, пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости, федеральная социальная доплата к пенсии. Использование этих механизмов позволяет упростить взаимодействие граждан с государством, в будущем году этот формат будет расширен и на другие услуги.
Помимо завершенных процессов перед фондом стоит ряд задач, которые еще предстоит успеть реализовать до нового года или в предстоящем 2023 году.
Таким важным направлением деятельности является вывод более 50 новых сервисов фонда на единый портал государственных услуг с помощью конструктора. Они будут добавлены к действующим сервисам ПФР и ФСС, уже реализованным на портале.
Запланирована индексация пенсий, пособий для семей с детьми и других социальных выплат. Ведется работа по подготовке к выплатам единого пособия для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин, которое вводится с 1 января 2023 года.
Перед фондом также стоит задача организовать прием отчетности от страхователей сведений о трудовой деятельности. В 2023 году будет введена единая форма отчетности для страхователей, которая существенно упросит эту процедуру. До конца текущего года ПФР и ФСС необходимо проработать взаимодействие в части получения, обработки и учета сведений, предоставляемых работодателями.
Завершая совещание, Сергей Чирков поблагодарил весь профессиональный коллектив фондов за работу и попросил приложить все усилия для того, чтобы услуги СФР в новом году оформлялись быстро и качественно.
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре