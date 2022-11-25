Автозимники и ледовые переправы в Югре будут введены в эксплуатацию до 25 декабря
Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Члены комиссии особое внимание акцентировали на подготовке к эксплуатации зимних автодорог и ледовых переправ.
«Государственный контракт по устройству, обустройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ на 3 года заключён управлением автомобильных дорог с компанией “Северавтодор”. Генподрядчиком по состоянию на 24 ноября выполнено 33 процента от общего объема работ», — подчеркнула Наталья Комарова.
Глава региона отметила, что в 2022 году на территории Берёзовского района будет расширена сеть автозимников. По предложению граждан появится два новых участка: «Игрим — Светлый» протяжённостью 57 километров и «Хулимсунт — Агириш» протяжённостью 157 километров.
«Для обеспечения безопасности людей на особом контроле должны быть мероприятия, направленные на исключение выезда транспортных средств на несанкционированные ледовые переправы, а также на зимние дороги и ледовые переправы, находящиеся в стадии подготовки. В связи с этим поручаю главам Берёзовского, Белоярского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов обеспечить решение этой задачи», — сказала Наталья Комарова.
Директор управления автомобильных дорог Югры Сергей Аксенов доложил, что в автономном округе ведётся работа по устройству и содержанию 2461 километра зимних автодорог, в том числе 23 километра ледовых переправ. Завершение запланировано до 25 декабря.
«Для обеспечения безопасности людей реализуется комплекс мероприятий по исключению несанкционированного выезда на зимние дороги и ледовые переправы, находящие в стадии устройства: устанавливаются дорожные знаки “Въезд запрещён”, заградительные валы, шлагбаумы. Ледовые переправы оборудуются постами регулирования движения, имеющими спасательные средства и средства связи. Дополнительно на сайте управления автомобильных дорог размещены памятки водителям, разработан порядок оперативного оповещения жителей Югры о ситуации на зимниках и ледовых переправах в зависимости от складывающихся погодно-климатических условий», — сообщил Сергей Аксенов.
Помимо этого, участники заседания оценили ход эксплуатации автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети в зимний период.
По словам Натальи Комаровой, работа ведётся в соответствии с утвержденным планом контрольных и организационных мероприятий по подготовке к эксплуатации дорог в зимний период.
Сергей Аксенов отметил, что общая протяжённость сети автодорог регионального и межмуниципального значения в Югре составляет 2,9 тысячи километров.
Все запланированные мероприятия для подготовки трасс к зимнему содержанию в 2022–2023 годах исполнены в установленные сроки.
Помимо этого, совместно с региональным управлением ГИБДД проведены комиссионные проверки готовности. Контрольные мероприятия показали, что готовность автомагистралей к зимнему содержанию полностью обеспечена. Также обеспечена готовность техники, в том числе комбинированных дорожных машин, автогрейдеров, роторных снегоочистителей, экскаваторов, погрузчиков, колесных тракторов со снегоочистительным оборудованием.
В целом, подготовка к зимнему содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Югре обеспечена в полном объеме.
«Наш регион — это регион автомобилистов. В этой связи спрос с органов исполнительной власти, местного самоуправления будет жёстким. Безотказность выполнения запросов людей должна быть обеспечена. Работы должны вестись в круглосуточном режиме», — подчеркнула Наталья Комарова.
Также губернатор поручила создать в муниципалитетах профильные комиссии, которые в еженедельном режиме будут оценивать соответствие улиц и дорог нормативам.
По информации Департамента общественных, внешних связей и молодежи Югры