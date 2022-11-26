Александр Новьюхов принял участие в заседании Думы Югры
В ходе заседания, которое состоялось в Ханты-Мансийске, было рассмотрено 30 вопросов. Центральным и самым обсуждаемым стал вопрос о бюджете региона на следующий год и период до 2025 года.
Как рассказал сенатор, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов, при формировании бюджета на 2023 год учитывались многие особенности сложившейся социально-экономической обстановки, а также внешние факторы и риски.
Кроме этого, в бюджете нашли отражение проекты и предложения, вошедшие в «Карту развития Югры», участие в формировании которой принимало большое количество жителей автономного округа.
«Главный финансовый документ региона остается социально ориентированным. Расходы на эту сферу в 2023 году составят 72%. Никакого секвестра не ожидается. Выросла общая доходная часть бюджета. На 15% увеличились статьи расходов на социальную помощь гражданам, поддержку военнослужащих, семей с детьми», –подчеркнул парламентарий.
В следующем году значительные средства будут направлены на реконструкцию, капитальный ремонт и строительство школ, детских садов, спортивных учреждений, больниц, дорог, реализацию государственных программ и выполнение взятых ранее обязательств. Как и прежде, большую часть бюджета автономного округа формирует налог на прибыль, налог на имущество и налог на доходы физических лиц.
«В следующем году в округе продолжится реализация 40 региональных проектов, направленных на достижение результатов 12 национальных проектов. Появятся две новые государственные программы – «Научно-технологическое развитие» и «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды». Наш регион продолжает развиваться. Это не может не радовать», – поделился впечатлениями Александр Новьюхов.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа по данным помощника сенатора Совета Федерации ФС РФ