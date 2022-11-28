Три малых поселения Югры обеспечат мобильным интернетом в следующем году
Минцифры России обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом 4G малые населённые пункты страны по результатам народного голосования. Россиянам предлагали выбрать малые населённые пункты с численностью от 100 до 500 человек, которые в следующем году Минцифры обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом. Принять участие в голосовании мог любой гражданин старше 18 лет. Отдать голос можно было только за населённый пункт того региона, где постоянно зарегистрированы, например, где живут родственники, друзья, знакомые. Югорчане также могли проголосовать за малые поселения региона.
В этом году электронное голосование на «Госуслугах» завершилось 12 ноября 2022 года. По предварительным данным, опубликованным на Госуслугах, в Югре лидирует посёлок Дальний Кондинского района (321 голос), на втором месте – посёлок Песчаный Сургутского района (282 голоса), на третьем – село Большетархово Нижневартовского района (232 голоса). Всего в электронном голосовании принял участие 2171 югорчанин.
Голосование по почте завершилось 26 ноября 2022 года. После подсчёта голосов пройдет проверка технических возможностей подключения интернета поселений, выигравших в голосовании. 26 декабря на Госуслугах опубликуют окончательный список из 1 800 населённых пунктов, которые обеспечат мобильным интернетом в 2023 году.
Добавим, по результатам голосования 2021 года в Югре победили три населенных пункта – это Нумто, Юильск Белоярского района и деревня Анеева Берёзовского района. Согласно данным, опубликованным на портале Госулуги, эти поселения подключат к интернету до 31 марта 2023 года за счёт федерального бюджета по договору с ПАО «Ростелеком».
Людмила Теткина