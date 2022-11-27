Меры поддержки многодетных семей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре информирует о внедрении с 01 января 2023 года института Единого налогового счёта (ЕНС) для физических лиц, юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, установленного Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ.