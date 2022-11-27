Меры поддержки многодетных семей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре система мер поддержки семей, имеющих детей, в том числе многодетных, сформирована с учетом адресности и нуждаемости.
Для многодетных семей предусмотрено 17 видов пособий, компенсаций и иных выплат. При этом многодетные семьи являются получателями иных мер поддержки, предусмотренных для семей с детьми, при наличии оснований (подарок «Расту в Югре», предоставление ежемесячных денежных выплат при рождении третьего ребенка и последующих детей, на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, от 8 до 17 лет включительно и др.).
Ежегодно на поддержку многодетных семей из бюджета автономного округа предоставляется порядка 3,5 миллиардов рублей.
Созданная в Югре система поддержки семей, имеющих детей, нашла отражение в положительной динамике по ряду демографических показателей по состоянию на 1 января 2022 года (увеличение численности постоянного населения на 0,9%, рост численности детского населения на 0,02%, превышение рождаемости над смертностью в 1,4 раза, шестое место среди всех субъектов Российской Федерации по коэффициенту естественного прироста населения; 10 место по суммарному коэффициенту рождаемости и 11 место по общему коэффициенту рождаемости).
Кроме того, в Югре сформировалась устойчивая тенденция роста количества многодетных семей, так их число, начиная с 2012 года возросло в 2,3 раза и насчитывает 38 857семей (2012 год – 14 816 семей).
Информация Депсоцразвития Югры