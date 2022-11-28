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Для слабовидящих

Новое рентгенологическое оборудование в Игримской районной больнице

28.11.2022

В Игримскую районную больницу поступила новая мобильная рентгеновская установка «РЕНЕКС» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Аппарат предназначен для проведения рентгенографии области грудной клетки, брюшной полости, конечностей в условиях больничных палат, в помещениях с небольшим пространством, что очень важно для маломобильных пациентов.

Сейчас идет установка аппарата и обучение медицинского персонала.

«Аппарат «РЕНЕКС» предназначен для проведения рентгенографии с регистрацией изображения на аналоговые кассеты с пленкой, а также рентгеновское изображение выводится на монитор компьютера», — рассказывает врач-рентгенолог Наталья Юн.

«Конструкция аппарата позволяет легко передвигаться и маневрировать, обеспечивая одновременно хорошую устойчивость, — дополняет рентген-лаборант Александр Гельчинский. — Время подготовки рентгена к работе на новом месте минимально. Имеется выносная беспроводная кнопка снимков, которая позволяет проводить экспозицию через стены, на расстоянии до 15 метров».

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28.11.2022

28.11.2022