Единый налоговый счёт (ЕНС), преимущества и особенности его использования
УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре информирует о внедрении с 01 января 2023 года института Единого налогового счёта (ЕНС) для физических лиц, юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, установленного Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ. Введение ЕНС позволит упростить механизм исполнения обязанности по уплате налогов.
ЕНС – новая система учета, в рамках которой все подлежащие уплате и уплаченные с использованием единого налогового платежа (ЕНП) налоги налогоплательщика консолидируются в единое сальдо расчетов с бюджетом.
Иными словами, перечисленные налогоплательщиком денежные средства на один счет будут автоматически распределены налоговыми органами в счет уплаты обязательных платежей в соответствии с установленной очередностью.
Основными преимуществами использования ЕНС являются:
- Простота уплаты налогов.
Один платеж в месяц 28 числа единым налоговым платежом, а также платежи в бюджет будут вноситься только с использованием двух реквизитов: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и суммы платежа, что исключает ошибки уплаты и начисленных сумм.
- Экономия времени и денежных средств.
- 1 сальдо в целом по ЕНС;
- 1 день для поручения на возврат;
- 1 операция, чтобы передать свою переплату.
- Упрощение работы с задолженностью.
- 1 день для снятия блокировки по счету;
- 1 документ взыскания для банка.
- Простота в использовании.
Налогоплательщики будут иметь онлайн-доступ к детализации начислений и уплаты налогов, который будет представлен в сервисах ФНС России группы «Личные кабинеты».
Дополнительно ФНС России по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) или с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» направлены информационные сообщения о состоянии расчётов с бюджетом.
Если информационное сообщение организация или индивидуальный предприниматель не получили, следует самостоятельно по ТКС (либо через сервисы ФНС России группы «Личные кабинеты») подать запрос на формирование информационного сообщения или получить его, обратившись лично в налоговый орган по месту своего учёта.
Узнать более подробно обо всех преимуществах перехода на ЕНС можно на официальном сайте ФНС России по адресу https://www.nalog.gov.ru/rn77/test/ens/.
При возникновении вопросов Вы можете обратиться по номерам телефонов, размещенным на официальном сайте ФНС России или по номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.
УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре