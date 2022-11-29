В Октябрьском районе завершен капитальный ремонт участковой больницы
В участковой больнице поселка Карымкары завершился капитальный ремонт, который провели благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».
За 10 месяцев строители обновили входные группы, кровлю и фасад. Внутри здания заменили двери, окна и межкомнатные перегородки, выполнили работы по внутренней отделке помещений, полностью обновили электросети, системы водоснабжения, отопления и вентиляции. Медучреждение оборудовано автоматической охранно-пожарной сигнализацией.
В обновленном здании врачи уже ведут прием пациентов. Здесь функционируют физиокабинет, процедурный и акушерский кабинеты, клиническая лаборатория, кабинет педиатра, терапевта, зубного врача и дневной стационар. Такого глобального преображения медицинское учреждение не видело с момента постройки в 1964 году. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» более 1000 жителей посёлка, взрослые и дети, будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
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