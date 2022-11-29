В Югре вручили дипломы выпускницам регионального потока программы «Женщина-лидер»
28 ноября в Ханты-Мансийске прошла церемония закрытия второго регионального потока образовательной программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Выпускницами потока стали 167 участниц из 6 регионов Уральского федерального округа.
Региональный поток программы «Женщина-лидер» для Уральского федерального округа проводился Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в партнерстве с Фондом общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин - региональных лидеров» и проходил в УФО в смешанном офлайн и онлайн-формате в течение четырех месяцев – с августа по декабрь 2022 года. Программа нацелена на развитие личностных и управленческих компетенций и создание сообществ активных женщин, запуск и реализацию социально-ориентированных проектов. О планах запуска программы впервые заявила в ходе прямого включения на суперфинале конкурса «Лидеры России» в 2020 году Председатель Совета Федерации, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко.
Церемония закрытия регионального потока образовательной программы «Женщина-лидер» собрала воедино уникальное сообщество творческих и амбициозных женщин, которые активно вовлечены в проектную деятельность и неравнодушны к развитию гражданского общества. Программа «Женщина-лидер» в 2022 году – это платформа для профессионального диалога между участницами Уральского федерального округа и квалифицированной командой организаторов, спикеров и наставников. Двустороннее взаимодействие – отличительная черта образовательной программы, которая призвана сформировать сообщество талантливых женщин для решения конкретных социально значимых задач.
Обращаясь к выпускницам потока, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова подчеркнула, что они вливаются в сообщество участниц программы, которых после пяти завершенных потоков уже более 750 человек. За это время было разработано 122 социальных проекта, часть из которых уже реализуется в регионах нашей страны. Все они направлены на решение социально-значимых задач и могут стать эффективным инструментом для их решения. По ее мнению, уникальность данного потока в том, что, разработав проекты в Уральском федеральном округе, участницы имеют возможность сразу же начать их реализовывать. Также Галина Карелова пожелала всем участницам программы вдохновения и новых побед и напомнила, что в начале 2024 года состоится IV Евразийский женский Форум, во время которого по традиции будут представлены наиболее интересные, актуальные проекты, разработанные в рамках программы «Женщина-лидер».
В концертно-театральном центре «Югра-Классик» гостей мероприятия ждала насыщенная программа, в том числе – командообразующие активности, а также мастер-классы, выставки, дизайнерские показы. Участницам вручили сертификаты о прохождении регионального потока образовательной программы «Женщина-лидер». Во время церемонии вручения дипломов с приветственным словом обратился к участницам полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он подчеркнул, что современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государством новые сложные задачи, и в их решении весомую роль играют женщины, чья активность в поиске ответов на глобальные и локальные вызовы служит общим интересам уже сегодня, а женщин-руководителей становится всё больше и в государственном управлении, и в бизнесе, и в бюджетной сфере. Владимир Якушев отметил, что во всех инициативах и проектах участниц чувствуется не только профессионализм, но и созидательный импульс, неравнодушие к проблемам людей, погружённость в их реальные нужды.
В этом году в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и правительством ХМАО – Югры, направленного на установление эффективного сотрудничества. Этот документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Ханты-Мансийском автономном округе проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и сопровождения их участников. Такой и стала программа «Женщина- лидер», идея проведения которой на региональном уровне была поддержана губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой. Этот регион и стал центром программы «Женщина-лидер» в Уральском федеральном округе.
«Два дня назад в Ханты-Мансийске было 30 градусов мороза. А сегодня, когда вы здесь собрались, температура поднялась до -18. Вы своей широкой душой, своим внутренним теплом смогли растопить даже этот холод, своими добрыми сердцами, своей энергией «разогрели», установили свой температурный режим, - поприветствовала участниц губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. - На заседании третьего Евразийского женского форума Президент России Владимир Путин подчеркнул, что личный пример женщин-лидеров, пользующихся заслуженным признанием в своих сферах деятельности, вдохновляет миллионы людей в разных странах мира. Именно наша «мягкая сила» сегодня помогает преобразованиям, помогает улучшать жизни людей во всем мире».
Слушательницы потока были отобраны среди 486 человек, подавших заявку на сайте ЖенщинаЛидер.рф. Заявки на участие в региональном потоке программы в Уральском федеральном округе могли подать граждане России, проживающие в его регионах. В числе условий участия были возраст 25-55 лет, текущий непрерывный опыт управленческой работы от 2 лет, заинтересованность в развитии собственного лидерского потенциала и в создании реального социального проекта, направленного на решение социально-значимых задач в стране. Среди участниц программы есть предприниматели, руководители общественных и некоммерческих организаций, представительницы федеральных органов исполнительной власти и региональных властей, представительницы законодательных органов власти субъектов РФ, руководители различного уровня компаний государственного и частного сектора.
Программа состояла из четырех основных модулей, которые включали в себя образовательные сессии, выступление спикеров, командные сессии с кураторами, самостоятельную работу участниц в командах и поддерживающие обучающие вебинары. В рамках 4-х обучающих модулей участницы познакомились с лучшими теориями и практиками развития лидерства, формирования эффективных команд и сообществ, социального проектирования и управления проектами.
Выпускницами программы стали 167 женщин из 6 регионов Урала: 10 – из Курганской области, 23 – из Свердловской, 11 – из Тюменской области, 6 – из Ямало-Ненецкого автономного округа, 38 – из Челябинской области и 78 – самое большое количество участниц – из Югры.
«Мы каждый день видим готовность и стремление женщин к лидерству, к тому, чтобы развивать социальную повестку, активно вовлекаться в решение социально значимых задач для блага страны. Мы видим среди активных женщин-управленцев большой запрос на дополнительное образование – знаний, которые сейчас нужны в современном мире, в регионах России. Все больше женщин хотят быть эффективными, владеть всеми современными инструментами лидера. И наша программа помогает получить знания, необходимые для успеха и развития, – сообщила проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей» Мария Афонина. – Мы прошли с вами на программе большой путь. И хотя это финальная встреча на нашей программе, я уверена, что этот финал только открывает для вас многие двери и многие возможности. Ваши проекты только начинают свой большой путь, и я надеюсь, будут дальше развиваться и жить, и приносить благо. Россия всегда была страной великих, сильных женщин, которые верили в верность своих замыслов. Женская сила дает толчок многим открытиям, развитию новых направлений в науке и искусстве. И я искренне хочу, чтобы каждая из вас сегодня ощутила эту преемственность, почувствовала и осознала то, что мы называем женским лидерством. Знаю, что наша программа помогла вам разобраться в себе, смогла раскрыть свой лидерский потенциал, получить бесценный опыт принятия решений в любой ситуации».
Участницы программы сформировали 25 межрегиональных команд, и на протяжении программы в командах разрабатывали социальные проекты, целью которых было решение социально-экономических задач Уральского федерального округа. Каждая команда самостоятельно определяла социальную инициативу и масштаб реализации социального проекта. Защита этих социальных проектов состоялась на финальном модуле программы 24-25 ноября, который прошел онлайн. Уникальное сочетание форматов работы позволило участницам за короткое время не только изучить новые инструменты и познакомиться с опытом ведущих практиков и бизнес-спикеров, но и перенести умения в деловую и профессиональную практику значимую для региона.
«Я была на защите проектов участниц и могу сказать с уверенностью, что там очень много интересных идей для регионов Урала и перспективных проектов, которые будут востребованы как с точки зрения развития предпринимательства, так и с точки зрения решения актуальных социальных задач для нашего автономного округа, - поделилась директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Елена Шумакова. – Именно поэтому нашим губернатором Натальей Владимировной Комаровой принято решение о запуске специального грантового конкурса, который стартует в феврале следующего года, и участвовать в нем смогут как раз выпускницы программы. Их проекты сбалансированы, взвешены и имеют хорошие шансы получить грант на реализацию своих инициатив. И это наша практика. Мы будем продолжать внедрять все возможные инновации для того, чтобы ни одна интересная перспективная инициатива, которая может послужить на пользу жителям региона, жителям нашей страны, не была потеряна, а была реализована и использована».
Завершила церемонию закрытия творческая программа при участии самобытного автора и исполнителя этнических песенных текстов Веры Кондратьевой – участницы Евразийского объединения женщин – региональных лидеров, Посла доброй воли Международной организации северных регионов «Северный форум», руководителя общественной организации культуры коренных малочисленных народов Севера «МаМыхам» и современной этногруппы «Хайтнут эрыг», которые уже покоряют Россию с этническими хитами.
Информационная справка:
Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
За 4 года работы платформы участниками её 26 проектов стали более 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», платформа «Другое дело», Международный строительный чемпионат, проект «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа» и проект «Открываем Россию заново», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.
В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».
В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан департамент оценки и методологии. Его задачами являются разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. В вузах в 30 регионах страны создано более 60 центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций студентов.
Контактная информация:
Руководитель пресс-службы Мастерской управления «Сенеж»
Оксана Александрова
+ 7 (925) 505-1640
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Руководитель направления федеральных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей»
Нина Маслова
+ 7 (916) 351-10-10
АНО «Россия – страна возможностей»