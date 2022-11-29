Социальный фонд России будет выполнять все функции ПФР и ФСС быстро и качественно
На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раздел о Социальном фонде России, который начнет работу с 1 января 2023 года.
Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упростит получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет получать в режиме «одного окна». Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке.
В то же время СФР снизит административную нагрузку на бизнес и расширит количество категорий россиян, обеспеченных государственным социальным страхованием. Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, прием отчетности от страхователей будет проводиться по новой форме.
С 1 января 2023 года прием граждан СФР будет осуществляться в единых офисах клиентского обслуживания, которые расположены по указанным адресам. Многие из этих офисов уже работают в пилотном режиме. В перспективе все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться туда, куда удобно – в ближайший офис единого фонда или МФЦ.
Временно исполняющий обязанности Председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации Сергей Чирков отметил, что объединение ПФР и ФСС с нового года только положительно повлияет на выплаты и на процесс оказания услуг. «Пенсионный фонд России за более чем 30-летнюю историю пережил сложную трансформацию. Из организации, отвечающей только за финансирование пенсий, стал мощнейшим социальным институтом, поддерживающим человека в течение всей жизни с момента рождения. И объединение ПФР и ФСС в 2023 году - это нужный и закономерный шаг», ̶ пояснил он.
1) новый раздел – https://pfr.gov.ru/grazhdanam/social_fond
2) адресам - https://pfr.gov.ru/grazhdanam/social_fond~8262
Информация предоставлена Пресс-службой ОПФР по ХМАО-Югре
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