Судьба человека в истории народа
27 ноября в детском этнокультурно-образовательном центре состоялась 3 серия исследовательского проекта «Судьба человека в истории народа», приуроченная к празднованию Дня Матери, под названием «Мама, за всё тебя благодарю!». Мероприятие было посвящено учителю математики, исследователю орнаментального искусства народов ханты и манси, а также автору учебных пособий по декоративно-прикладному искусству обско-угорских народов – Евдокие Александровне Белявской (Ерныховой).
Воспоминаниями о ней поделилась дочь - Белевская Ирина Борисовна. Она рассказала много интересных историй о жизни матери. Евдокия Александровна родилась 1 июля 1932 года, но данная дата рождения не точная. По словам матери, она родилась, когда прилетели первые лебеди, т.е. в мае, место её рождения находилось на р. Амня в 18 километрах от с. Казым Берёзовского района. В этом году Евдокии Александровне исполнилось бы 90 лет. Прожила она долгую и счастливую жизнь до 89 лет. Родители назвали свою доченьку Овтут – Дуся, и очень гордились ею, ведь несмотря на то, что она была маленькой, была очень трудолюбивой, всегда что-то организовывала, собирала соседских детей, организовывала игры, водила детей в лес собирать ягоды и грибы, устраивала соревнования. Многие родители удивлялись тому, что дети не слушали их, а слушают Овтут.
Воспоминаниями о Евдокие Александровне поделилась Мария Кузьминична Волдина: «Дусенька для меня была близкой подругой с интернатских лет. Она была очень доброй, всегда помогала нам и учила нас шить национальную одежду. Учились мы и в педагогическом колледже, и в институте Герцена, мы всегда прислушивались к ней».
После окончания школы в с. Казым, в 1950 году в биографии Е.А.Белявской появляется Ханты-Мансийское педучилище, а в 1955 году она поступает на физико-математический факультет Герценовского университета. Учиться ей очень нравилось, с большим интересом изучала физику и математику.
После окончания университета она принимает твёрдое решение, вернуться на Север в с. Казым Берёзовского района. Там судьба свела её с Борисом Христофоровичем, с будущим мужем. Детей в семье Белявских трое: два сына и дочь. В силу занятости Евдокии Александровны педагогической деятельностью, воспитанием детей занимался муж, он готовил, учил с детьми уроки, смотрел с ними мультфильмы.
В 1971 году семья переезжает в с. Саранпауль, где Евдокия Александровна преподаёт физику и математику, а также факультативно даёт занятия по декоративно-прикладному искусству. По масштабу той работы, что выполняли учащиеся, это можно было сравнить с фабрикой. Было так, что к ним был подключён Саранпаульский совхоз, который предоставлял камусы. Учительница научила своих учеников, не только шить, плести или вязать, но и выделывать камусы.
Первую квалификационную высшую награду, как учитель Евдокия Александровна получила в 1967 году, а также награждена медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», ей присвоено звание «Отличник народного просвещения РСФСР».
В те годы Евдокия Белявская писала: «Являясь автором орнаментов, творю, создаю орнаменты, и как носитель культуры народа ханты, мне хочется приумножить это искусство».
Вспомним, что Елена Оборотова является автором автобиографической книги «Уроки Евдокии Ерныховой: декоративно-прикладное искусство хантов и манси в школе» (1997 год), который был издан при поддержке комитета по образованию Администрации Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Лаборатории этнического мониторинга.
По ней училась мастерству Мария Григорьевна Эккерт, народный мастер России и рассказала об этом: «Мне посчастливилось взять в руки книгу Елены Оборотовой «Уроки Евдокии Ерныховой». На тот момент я не знала искусства коренных народов Югры. Евдокия Александровна была математиком, а этот язык точный и краткий, в нём схематично и словесно всё расписано. Благодаря её работам я достигла высоких результатов, познакомившись с ней лично, показывала работы. Она помогла моему личностному росту. В Бурятии на международном конкурсе национальных костюмов «Золотая нить наших предков» в номинации «Лучшая коллекция национального костюма» моя коллекция заняла 2 место после Китая».
Вечер в образовательном центре прошёл в доброжелательной атмосфере. На вечере выступили: фольклорная студия «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») Окружного Дома народного творчества, дети исполнили песни про мам, Евгений Анямов, а также группа «Хайтнут эрыг» презентовала песню «Баллада о Маме» на стихи Ювана Шесталова и поэта серебряного века Александра Блока.
Оксана Албина