Порядок работы системы удаленного сурдоперевода «Горячая линия с сурдопереводом»
1. Баннер «Горячая линия с сурдопереводом» размещен на сайте Дептруда и занятости Югры.
2. При нажатии гражданами с нарушением слуха, речи и иными индивидуальными особенностями здоровья на баннер «Горячая линия с сурдопереводом» осуществляется прямая ссылка на форму записи на видеозвонок с участием сурдопереводчика: https://b24-f3v3bi.bitrix24.site/crm_form_foasy/.
3. После заполнения формы производится запись на видеосессию.
4. При поступлении заявки на видеосессию система отправляет запрос за свободным переводчиком, он бронирует свое время. Это происходит в течение 8 рабочих часов с момента поступления заявки.
5. В случае успешного подтверждения времени переводчиком заявителю и специалисту Дептруда и занятости Югры или центра занятости, обозначенного в приложении к запросу, направляется электронное письмо, содержащее: дату, время, тему обращения, адрес офиса, ФИО заявителя.
6. За 5 минут до видеосессии сурдопереводчик подключается по веб-ссылке и фиксирует свою готовность к работе, после чего включает видеосвязь с заявителем.
7. Одновременно с включением видеосвязи с заявителем осуществляется телефонный звонок сурдопереводчика по телефону «горячей линии» Дептруда и занятости Югры или центра занятости, обозначенного в приложении к запросу.
8. Сурдопереводчик в словесной форме передает полученное от заявителя обращение специалисту Дептруда и занятости Югры или центра занятости, обозначенного в приложении к запросу, получает ответ (консультацию) на обращение и передает заявителю.
9. Окончание сеанса связи может инициировать специалист Дептруда и занятости Югры или центра занятости, обозначенного в приложении к запросу, либо заявитель.
10. В случае если обращение заявителя требует времени для уточнения информации, специалист Дептруда и занятости Югры или центра занятости, обозначенного в приложении к запросу, выясняет у заявителя с помощью сурдопереводчика адрес электронной почты, на который может быть направлен ответ с разъяснениями, после чего сеанс связи завершается.
11. По завершении сеанса связи в случае, предусмотренном пунктом 10 настоящей инструкции, специалист Дептруда и занятости Югры или центра занятости направляет на электронный адрес заявителя ответ с разъяснениями в течение 1 рабочего дня с момента поступления вопроса.
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»