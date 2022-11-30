Регистратура стала работать быстрее
В детском консультативно-диагностическом центре Нижневартовской окружной клинической детской больницы оптимизировали время оформления пациентов.
Сократить время ожидания у регистратуры удалось коллективу детского консультативно-диагностического центра. Достигли этого за счет совершенствования рабочего пространства регистраторов — систематизировали картотеку, организовали предварительную подготовку карт пациентов, записавшихся на прием.
За счет новой системы картохранилища оформление пациента не прерывается поиском документов, и амбулаторные карты теперь передают в кабинеты врачей без участия регистратуры. Все эти меры помогли сократить время оформления с 15 до 7 минут и ликвидировать задержки приема у специалиста.
Напомним, что модернизация амбулаторного звена в детской больнице проходит в рамках реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В 2022 году специалисты детской больницы уже ускорили работу процедурного кабинета, модернизировали регистратуру, получили 14 единиц нового оборудования. Сокращение времени оформления и ожидания приема врачей-специалистов были очередным пунктом реализации программы.
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