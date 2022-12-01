Подать заявки через МФЦ Югры на включение в единый реестр коренных малочисленных народов РФ стало еще проще
В ноябре 2022 года через Многофункциональные центры Югры подано 111 заявлений для включения 148 югорчан в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Наибольшее количество заявлений поступило в филиал АУ «Многофункциональный центр Югры» Октябрьского района.
Отметим, что в МФЦ Югры, в одном из первых в стране, с апреля 2021 года организовано предоставление услуги по включению граждан в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Лицам, сведения о которых учтены в реестре, не потребуется многократно подтверждать свою национальную принадлежность при подаче документов для получения мер государственной поддержки и различного рода пособий, предусмотренных для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. В Югре этой услугой через МФЦ уже воспользовались более 18,5 тысяч жителей автономного округа.
Напомним, что учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и формирование списка осуществляет Федеральное агентство по делам национальностей. Данные из реестра будут использовать органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды для оказания адресных мер государственной поддержки.
Отметим также, что в октябре 2022 года между АУ «Многофункциональный центр Югры» и Федеральным Агентством по делам национальностей подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым в перечень административных процедур, осуществляемых работником МФЦ Югры, включено заполнение заявления о включении лица в реестр коренных малочисленных народов Российской Федерации, что сделало процедуру еще проще.
Пресс-служба МФЦ