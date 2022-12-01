В России началась доставка новогодней почты
В отделениях Почты по всей стране появились почтовые ящики для писем Деду Морозу. Опустить в них свои послания можно до 31 декабря. Традиционный новогодний ящик установлен в центральном почтовом отделении Ханты-Мансийска 628012 (ул. Мира, 14), а также в городе Урай - 628285 (ул. Ленина, 61).
Около 100 новогодних почтовых ящиков стоят в центральных отделениях крупных городов. На табличке рядом — адрес Деда Мороза. Чтобы послание попало к главному волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Отправить письмо можно не только ему, но и его коллегам из других регионов: Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.
Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.
Почта доставит каждое такое послание, даже если отправитель опустил его в обычный почтовый ящик или что-то заполнил неправильно. Главное, чтобы был указан адресат – Дед Мороз. Каждый день в течение всего декабря сотрудники Почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять ее в резиденции новогодних волшебников. В 2021 г. только в Великий Устюг Почта России доставила около 170 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, и еще несколько тысяч – в другие регионы.
УФПС Ханты-Мансийского АО-Югра Макрорегион УРАЛ