Как мы делали «НЕсказки»
Отзывы участников проекта «Театральная творческая лаборатория для лиц с ограниченными возможностями здоровья», реализованного в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
В течение недели ребята из Ханты-Мансийской школы № 10 под руководством драматурга, режиссера Алексея Житковского и художника, хореографа Анастасии Смирницкой в стенах школы и театра обско-угорских народов «Солнце» сочиняли различные истории, а потом переносили их на сцену. До того времени, когда «НЕсказки» превратились в трогательный спектакль, была проделана огромная работа, участниками которой стали сами ребята. На мастер-классах они учились написанию и разбору пьес, актерскому мастерству, сценической речи, ораторскому искусству, хореографии, основам театрального творчества, созданию костюмов и декораций. И зная возможности их здоровья, надо отдать должное их стараниям.
Перед спектаклем ребята рассказали о том, чем занимались, и что им понравилось больше всего.
Арсений: «Я нарисовал крышу, пруд, солнышко».
Алексей: «А я окна».
На вопрос, что ждут от спектакля, ответили, что там будет весело.
Школьники увлекаются чтением книг. Без труда назвали последнее из прочитанного: «Денискины рассказы» Драгунского и «Гарри Потер». В будущем Денис мечтает посвятить себя фотографированию, а Элла хочет стать директором студии.
Элла: «Всё очень понравилось. Мы рисовали, готовились к спектаклю. Пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах».
Денис: «Жду от спектакля что-то интересное, волшебное».
Ребята выразили желание участвовать в творческой лаборатории и на следующий год, потому что им на лаборатории был интересен каждый день. Это и понятно, ведь помимо написания пьес, они активно помогали делать реквизит для спектакля, а также записывали монологи, которые прозвучали в спектакле и много чего еще интересного.
Работы 13-летнего Михаила заняли место на выставке: «Вот лягушка, самолет и корабль я сделал. Здесь было весело. Мне очень понравилось». Мальчик изготовил свои работы в стиле оригами и с удовольствием их показал и рассказал, что принимал участие в общей работе рисунка «Дом».
Одиннадцатилетняя Самира поделилась своими впечатлениями: «В спектаклем есть моя история про Симбу. Это мой черный кот. Он добрый и веселый, бегает, играет и спит. Сейчас расскажу, как Симба потерялся…».
В этом и уникальность спектакля, что дети являются авторами историй, вошедших в сценарий.
Карина рассказала о том, что ей больше всего понравилось: «Мне больше всего понравилось рисовать. А еще мы играли в прятки и догонялки. И я видела большой торт».
Участники проекта делились мнением у огромного торта с малиной и кремом. Этот реквизит – результат совместного труда. «Здесь было весело, будем ждать следующего года», - сказали они. А двенадцатилетнему Саше больше всего понравилось танцевать: «Жду от спектакля разные цвета и роли. Тут здорово и от уроков освобождают».
А Антон, любитель физкультуры и русского языка: «Мы репетировали, рисовали, давали интервью, танцевали, играли. Мне очень понравилось и в будущем мне тоже захочется участвовать. В общем рисунке «Дом» я нарисовал бассейн с рыбами. В нем есть дельфин. В будущем я хочу стать пожарным, чтобы спасать людей».
Ребятам сложно выражать свои мысли красиво, но именно театральная деятельность помогает им развивать различные виды восприятия, учит лучше понимать себя, передавать эмоции.
Наталья Андреевна Уральская, заместитель директора по воспитательной работе школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья после просмотра спектакля поделилась: «Мы сегодня окунулись в магию и волшебство. В начале проекта я не очень рассчитывала на благоприятный исход. И с первых занятий, три года назад, скептически отнеслась к этому проекту. Потом мы стали работать онлайн, я видела, что есть результат. А сегодняшний спектакль подкупил своей простотой, необыкновенностью и особенно приятно было смотреть на детей. У них горели глаза, они подпрыгивали с мест, пытались угадать голоса за кадром, чья это сказка. Для меня ценно, что именно подростки участвовали сегодня на сцене».
Анна Валухова, мамы Дани, участника театральной творческой лаборатории: «Сыну очень понравились занятия, ходили с удовольствием. После спектакля мы, родители, увидели, какими могут быть наши дети».
Ребята – участники проекта оказались добрыми, трудолюбивыми и старательными. Руководители театральной творческой лаборатории Алексей Житковский и Алёна Смирницкая поделились:
Алексей: «Очень многое в спектакле сделано руками самих ребят. Помимо идеи они еще занимались сценографией, разрабатывали костюмы, придумывали героев, сюжеты. В общем, это детский спектакль, но… даже взрослым здесь есть, над чем задуматься».
Алёна: «Перед спектаклем в фойе театра была организована выставка с работами ребят. Они рисовали мелками, карандашами, красками. Там есть огромный нарисованный дом – это их совместная работа».
Алексей уже три года работает с театром на творческой лаборатории. Это плодотворное сотрудничество всегда выливалось в интересные пьесы, которые создавались вместе с детьми. В этом году итогом такого творческого тандема стало не только издание сборника, но и постановка пьесы, которая войдет в репертуар театра. Алексей и Алёна выразили обоюдную надежду, что в будущем появятся «НЕсказки 2».
Светлана Михайловна Дабина, культорганизатор Ханты-Мансийской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийского ордена Трудового Красного знамени Общества слепых": «Я пришла посмотреть, что это за проект, что он в себе несет. Мне очень понравилось. Идея очень хорошая. Меня обнадежили, что будет еще показ, и наши ребятишки тоже смогут посетить это мероприятие, ведь они тоже имеют ограниченные возможности здоровья».
Пресс-служба Театра обско-угорских народов «Солнце»