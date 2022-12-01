Мужские ремёсла обских угров
8 декабря в 17.00 в филиале Государственного художественного музея «Галерея-мастерская Г.С. Райшева» состоится открытие окружной выставки Союза мастеров традиционных промыслов коренных народов Югры «Мужские ремёсла обских угров». Традиционно выставка расположится в знаковом пространстве экспозиции произведений Геннадия Райшева «Лики моей земли», создающей полифонический образ югорской земли, объединяя прошлое и настоящее.
Выставка «Мужские ремёсла обских угров» является первой по своей тематике, призванной привлечь внимание к современному состоянию мужских обско-угорских ремёсел, а также показать художественные образцы изделий старых мастеров. Решение о ее проведении принято на Форуме мастеров коренных народов Югры, прошедшем в Ханты-Мансийске в декабре 2021 года. Проведению выставки предшествовала значительная подготовительная работа по сбору материала и подготовке мастеров.
Экспозиция объединяет различные типы мужских изделий, изготовленные мастерами на территориях, где сохраняется до нашего времени традиционное искусство – по рекам Сосьва, Казым, Юган, Аган, Вах и Обь. Среди представленных типов изделий отметим мужские промысловые пояса с набором предметов из дерева, кости, металла; черпаки и блюда из дерева, табакерки, игрушки разных видов, музыкальные инструменты. Здесь и новые изделия, изготовленные за последние несколько лет, и хранящиеся в музейных, а также личных коллекциях, представляющих семейные реликвии.
Свои изделия покажут ведущие мастера манси Анатолий Вадичупов, ханты Яков Тарлин, Николай Тасьманов и другие. Наряду с именитыми примут участие начинающие мастера. На базе выставки состоится семинар: эксперты и мастера обсудят разные виды представленных предметов, обменяются знаниями на теоретических занятиях.
Презентация выставки состоится в преддверии Дня образования Ханты-Мансийского округа – Югра под эгидой регионального отделения Союза художников России, экспозиция которого также открылась в Галерее-мастерской Г.С. Райшева.
Сроки работы выставки: 8 декабря 2022 года – 1 февраля 2023 года.
Возрастная категория: 6+
Заведующий научно – экспозиционным отделом Н.Н. Федорова
«Государственный художественный музей»