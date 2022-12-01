Мужские ремёсла обских угров

В отделениях Почты по всей стране появились почтовые ящики для писем Деду Морозу. Опустить в них свои послания можно до 31 декабря. Традиционный новогодний ящик установлен в центральном почтовом отделении Ханты-Мансийска 628012 (ул. Мира, 14), а также в городе Урай - 628285 (ул.