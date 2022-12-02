В Югре представители Росгвардии подвели итоги осенней призывной кампании
Представители Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подвели итоги осенней призывной кампании.
В Центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе г. Пыть-Яха офицеры территориального органа Росгвардии оказали содействие начальникам воинских команд в отборе призывников для службы в подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации.
Совместно с представителями военного комиссариата офицеры ведомства проводят работу по отбору кандидатов на срочную службу. Учитываются морально-психологическое и физическое состояние здоровья, а также спортивная подготовка будущего призывника.
«По итогам призывной осенней кампании более 240 югорчан отправились к местам несения службы – в расположение воинских частей Росгвардии, дислоцирующихся в Московской области, Краснодарском и Хабаровском крае», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре