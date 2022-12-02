Надежде Васильевне Лукиной исполняется 85 лет
Доктор исторических наук, учёный с мировым именем Надежда Васильевна Лукина 2 декабря 2022 года отмечает свой 85-летний юбилей. Надежда Васильевна родилась в горной Шории, на станции Пеньки Чулымского района Новосибирской области. После окончания семилетней школы и педагогического училище поступает на историко-филологический факультет Томского государственного университет, где увлекается этнографией и в совершенстве овладевает немецким языком.
В 1964 году Надежда Васильевна – ассистент кафедры археологии и этнографии, одновременно – преподаватель кафедры немецкого и французского языков ТГУ. Как преподаватель, она ведёт занятия по немецкому языку, читает лекции по истории на немецком языке в спецгруппах и курс общей этнографии.
В последующем Надежда Васильевна работает в Проблемной научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири. Н.В. Лукина – организатор и участник многочисленных экспедиций в места проживания хантов. В 1972 году она защитила кандидатскую диссертацию «Материальная культура васюганско-ваховских хантов», в 1985 году – докторскую диссертацию «Исторические формы и преемственность в традиционной культуре хантов». Основная область научных интересов – занятия и материальная культура хантов, в меньшей степени духовная культура обских угров. По итогам полевых экспедиций ею введена в научный оборот значительная по объёму информация, впервые описаны многие элементы традиционной культуры хантов. Н.В. Лукиной решалась проблема происхождения и развития компонентов культуры обских угров, выдвинута и решалась гипотеза о местных корнях оленеводства восточных хантов, обосновывалось положение о местной, сибирской основе культуры этой группы, выявлены этнокультурные пласты разных уровней: локального, общехантыйского, обско-угорского, финно-угорского, выдвинуто методологическое положение о необходимости и возможности выявления этнопоказательных (этноспецифических) признаков в традиционной культуре народов Западной Сибири.
Н.В. Лукиной опубликовано 27 монографий, в том числе 10 индивидуальных. Переведено с немецкого языка 30 публикаций, из них 11 монографий, она – ответственный (научный, титульный) редактор 85 монографий и сборников, автор трёх этнографических фильмов.
Учениками Н.В. Лукиной являются д.и.н. О.М. Рындина, к.и.н. А.А. Ким, Ч.К. Иргит. Надежда Васильевна стояла у истоков зарождения научных кадров по этнографии из числа коренных народов Севера. Ею подготовлены кандидаты исторических наук Т.А. Молданова, А.М. Сязи, М.А. Лапина, Т.В. Волдина, Г. П. Харючи, Н.М. Талигина, Р.К. Бардина. Что касается Ханты-Мансийского автономного округа, то можно сказать, что Надежда Васильевна стояла у истоков зарождения не только научных кадров, но как консультант она участвовала практически во всех начинаниях национальной интеллигенции в перестроечный и постперестроечный периоды: создание музея «Торум Маа» (1987), ассоциации «Спасение Югры» (1989), фольклорных архивов (1991) и т.д. В г. Салехарде при её участии был создан научный центр, а в научно-исследовательском институте возрождения обско-угорских народов г. Ханты-Мансийска (ныне Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок) длительное время она являлась консультантом по формам организации научной деятельности.
В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, Надежда Васильевна продолжает заниматься переводами научных работ с немецкого языка.
Н.В. Лукина имеет многочисленные государственные, ведомственные и региональные награды.
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» от всей души поздравляет Надежду Васильевну с юбилеем, желает здоровья, благополучия, долгих лет жизни.