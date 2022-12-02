В Югре 90% обращений граждан за услугами ПФР поступили в электронном виде
С начала года 90% всех обращений граждан в ОПФР по ХМАО –Югре поступили в электронном виде, через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. Сегодня большинство услуг фонда можно получить не выходя из дома.
Так, 81% заявлений о назначении пенсии поданы гражданами онлайн. При этом в большинстве случаев выплаты при согласии человека назначаются дистанционно на основе данных из информационных систем Пенсионного фонда.
Особенно востребованы услуги по предоставлению сведений. Через личный кабинет, к примеру, можно заказать электронную справку о размере назначенной пенсии. Здесь же доступны данные о пенсионных коэффициентах, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. 97% запросов граждан на получение такой информации поступили в электронном виде.
Актуальны и электронные сервисы по назначению выплат малообеспеченным семьям. Пенсионный фонд принял 96% электронных обращений родителей за ежемесячным пособием на детей от 8 до 17 лет и 97% обращений беременных женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки.
Семьям, получившим материнский капитал, в личном в кабинете всегда доступна актуальная информация о сумме, которую родители могут использовать на выбранные цели. Практически все владельцы сертификата проверяют эти сведения онлайн. Таким же дистанционным способом подано 57,3% заявлений о распоряжении средствами материнского капитала.
Кроме того, в личном кабинете на «Госуслугах» есть возможность оформить выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами. Доля онлайн обращений по этой услуге составила 67,0%. Пенсионный фонд также принял 86,6% электронных заявлений на оформление выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Личный кабинет открывает возможность быстрого и удобного обращения в Пенсионный фонд. Для полного доступа к электронным сервисам необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Подтвердить зарегистрированную учетную запись можно в клиентских службах ПФР или многофункциональных центрах. Клиентам некоторых банков, например «Сбера», Почта банка или «Тинькоффа», доступно подтверждение регистрации на «Госуслугах» через онлайн-сервисы банка. Перечень кредитных организаций, в которых можно удаленно подтвердить учетную запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), расширяется.
ежемесячным пособием на детей от 8 до 17 лет - https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years
беременных женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки - https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy
Информация предоставлена Пресс-службой ОПФР по ХМАО-Югре
тел. 8(3467)39-31-84
e-mail: 2204@027.pfr.ru
Официальный сайт ОПФР по ХМАО-Югре
https://pfr.gov.ru/branches/hmao/
ВКонтакте https://vk.com/id278053852?w=wall278053852_6616%2Fall
Одноклассники https://ok.ru/opfr.ugra/statuses/154873891879026