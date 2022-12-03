Законы, вступающие в силу в декабре
Открытость госорганов
Госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации будут обязаны вести свои страницы в социальных сетях (во «ВКонтакте» и/или в «Одноклассниках»). Закон позволит получать достоверную информацию о деятельности этих учреждений из первых рук.
Встать на налоговый учет можно будет онлайн
Граждане смогут встать на учет в налоговом органе через «Госуслуги». Для этого понадобится электронная подпись. Изменения дают возможность подать заявление и получить свидетельство без посещения налоговой инспекции.
Новый закон об иноагентах
Теперь реестр иноагентов будет единым. Определяется порядок включения и исключения из него. Иностранным агентам запретят осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков.
Единая система градостроения
В России будет функционировать единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Из нее органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить актуальные сведения.
Паспорт вместо полиса ОМС
При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить по своему выбору полис ОМС или документ, удостоверяющий личность.
Требования к операторам связи
Операторы связи должны будут ежегодно направлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности. В нем нужно указать информацию об используемых средствах связи, а также об оказанных услугах. Непредставление отчета или внесение в него недостоверных сведений, а также неоказание услуг связи более шести месяцев станут основаниями для аннулирования лицензии.
Больше госуслуг в электронной форме (постановление)
Расширяется перечень государственных услуг, которые можно будет получить через портал «Госуслуги». В их числе ряд пособий на детей, техосмотр самоходных машин, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение лицензий и разрешений.
Практическая подготовка обучающихся
У учреждений среднего профессионального образования появится возможность создавать учебно-производственные комплексы. В них обучающиеся смогут не только проходить практику, но и получить первое место работы. Кроме того, уточняется, что образовательные организации вправе оказывать содействие в трудоустройстве обучающихся и выпускников.
Дети, живущие вместе в семье опекунов, смогут ходить в одну школу
Появится преимущественное право на зачисление приемных детей в те же школу или детский сад, в которых уже учатся дети из их семьи.
Раньше такая норма существовала только для родных братьев и сестер.
Изменения в исполнительном производстве
ФССП России сможет в автоматическом режиме запрашивать сведения у налоговых и иных органов и организаций, чтобы установить имущественное положение должника. Закон поможет своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства.
Поддержка малого бизнеса
Если нарушения организаций малого и среднего бизнеса при получении помощи от государства были незначительными, то снова рассчитывать на господдержку предприятия смогут через год, а не через три, как это было раньше. Пример такого нарушения — технические ошибки в отчетности. Но если речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных, срок ограничений в три года сохраняется.
Бесплатная юридическая помощь
Расширяются полномочия Минюста России по мониторингу бесплатной юридической помощи. Государственные и негосударственные участники этой системы будут обязаны отчитываться о своей деятельности. Изменения направлены на повышение ее качества.
Учет научных исследований
Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения станет основной для исследований с бюджетным финансированием. Используя систему, будет легче оценить эффективность расходования бюджетных средств и результаты разработок, отобрать лучшие из них для практического внедрения и избежать дублирования исследований.
Компенсации туристам (постановление)
Если поездка, которая была оформлена до 31 марта 2020 года, так и не состоялась, до 31 декабря 2022 года турфирмы должны предложить аналогичный тур или вернуть деньги. Это касается туров в те страны, которые ограничили авиасообщение с Россией или ввели запрет на въезд туристов. В остальных случаях туроператоры должны были выполнить свои обязательства до конца 2021 года.
Источник: Городской информационный центр