В Ханты-Мансийске стартовал VII «Хакатон. Хантатон-2022»
VII окружной конкурс по разработке мобильных приложений и веб-сервисов «Хакатон. Хантатон-2022» с каждым годом собирает всё больше IT-специалистов: в этом году число участников увеличилось практически вдвое. География охватывает почти каждый муниципалитет, больше всего участников из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Югорска.
Седьмой Хантатон собрал 404 участника, из них 63 женщины. К старту конкурса 75 команд распределились по сложности заданий: 26 – в категории profi и 49 – junior. В 10-ти командах – по одному участнику, причём, 6 из них из категории «новичков».
Директор Депинформтехнологий Югры Павел Ципорин приветствовал всех участников на церемонии открытия: «Помню, когда мы 7 лет назад начинали эту историю с хакатоном, мы даже подумать не могли, что такой масштаб получит это мероприятие. Цифра 404 будет идти через весь наш хакатон. И это не код ответа нашего сайта – not found, это число участников, которые будут бороться за главный приз, выдвигать свои идеи и реализовывать их. Ребята, друзья, коллеги, вам предстоит марафон, в котором вы сможете реализовать всё, что захотите: ваши идеи, сможете проявить себя и заглянуть в будущее. Всё в ваших руках. Действуйте. Желаю вам успехов!».
Старший ментор Хантатона, руководитель проектов ФКУ «Гостех» Минцифры России Антон Радужан призвал участников общаться с постановщиками задач и менторами, чтобы проделанная работа оказалась востребована: «Бывает, есть кейсы, когда задание хакатона решено, но решено не то, что давал заказчик. Поэтому, сначала своё видение сформировали, уточнили его у ментора и заказчика – и тогда только начинаем делать. Чтобы не было ситуации, когда вы сами себе придумали задачу, героически её решили, и оказалось, что кроме вас она никому не нужна».
По словам представителя генерального партнёра, руководителя управления информационных технологий компании «Салым Петролеум Девелопмент» Марата Зайдулина, формат хакатона дублирует ситуации из жизни, когда приходится самим создавать чёткий алгоритм действий и проявлять креативность. «Что на хакатоне, что рынке – те качества, которые вы здесь проявляете, они критичны. Мы хотим увидеть, что вы умеете работать командой, не боитесь неопределённостей и можете идти на опережение, просто придумав какое-то видение, как продукт может выглядеть, даже если это явно не описано в техзадании».
Участники Хантатона-2022 получили в работу 23 задания, среди них можно выделить самые популярные среди участников. Так, над разработкой telegram-бота о пожарной обстановке работают 12 команд, чат-бота для IT-Форума – 10 команд. Ещё 9 команд взяли задание по выдаче специальных разрешений на движение крупногабаритного транспорта по автодорогам.
Завтра хакатонщикам предстоит многочасовой марафон кодинга и дизайна, консультаций с менторами и постановщиками задач. Во второй день Хантатона они должны представить жюри и защитить работающие цифровые продукты.
Информация Депинформтехнологий Югры