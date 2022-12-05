В Югре стартует неделя ответственного отношения к своему здоровью
С 5 по 11 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре пройдет Неделя ответственного отношения к здоровью. В этот период упор будет сделан на популяризацию профилактических осмотров и диспансеризации.
«Мы напомним югорчанам, что необходимо ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать здоровый образ жизни и своевременно проходить профилактические осмотры у специалистов», — комментирует главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Югры по медицинской профилактике, руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алексей Молостов.
В рамках тематической Недели для пациентов подготовлены информационные материалы в СМИ, социальных сетях. Пройдут встречи и беседы с медицинскими работниками и публичные лекции. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики расскажут о составляющих здорового образа жизни, важности мониторинга собственного здоровья (диспансеризации и профосмотров).
Под руководством Департамента здравоохранения Югры и кураторством специалистов Центра обеспечена методическая поддержка и созданы все условия для проведения необходимых профилактических осмотров и диспансеризации.
В работу по проведению диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории Югры в 2022 году включились коллективы 35 медицинских организаций. Профилактическими мероприятиями запланировано охватить — 1 млн человек, в том числе диспансеризацией взрослого населения — 280 520 человек, углублённой диспансеризацией лиц, перенёсших COVID-19 — 144 988 человек, профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения — 66 076 человек, профилактическими мероприятиями детского населения — 384 092 ребенка. На начало декабря исполнение плана мероприятий составило 90,3 %.
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