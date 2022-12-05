К Борису Хохрякову обратились жители округа
Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков провел личный прием граждан.
Жительница окружного центра Насима Апасова пришла поблагодарить Бориса Сергеевича за оказанную помощь в приобретении стиральной машины. Несколько дней назад на очередном приеме пенсионерка обратилась к спикеру Думы с просьбой оказать помощь в этом вопросе, поскольку сама не имеет финансовой возможности. Сейчас она уже осваивает технику и благодарит Бориса Хохрякова и единороссов за оказанную помощь. В знак благодарности всем сотрудникам приемной партии женщина принесла традиционное татарское блюдо.
Еще один заявитель – житель села Няксимволь Берёзовского района Гавриил Ануфриев. В прошлом году он закончил Ханты-Мансийскую государственную медицинскую академию и работал в бюджетном учреждении Югры «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи». В 2022 году вернулся на Родину в Няксимволь, где трудится фельдшером Няксимвольской врачебной амбулатории. При устройстве на работу в сельской местности Гавриил Сергеевич не получил выплаты по программе «Земский доктор», так как право на это имеют фельдшеры, приехавшие работать в фельдшерско-акушерские пункты и больницы сельской местности, но не во врачебные амбулатории. Он попросил Бориса Хохрякова рассмотреть возможность внесения изменений в перечень должностей для осуществления выплат по программе «Земский доктор».
Борис Хохряков рассказал заявителю, что для установления правового основания для включения должности фельдшера врачебной амбулатории в региональный перечень в адрес Минздрава России направлено обращение Департамента здравоохранения Югры о включении должности фельдшера врачебной амбулатории в примерный перечень должностей. Спикер Думы отметил, что если надо будет направить еще и обращение Думы автономного округа, то подготовят и такой документ. При этом необходимо учитывать, что при условии включения указанной должности в 2023 году не повлечет обязательства по предоставлению единовременной компенсационной выплаты заявителю, так как он трудоустроен в 2022 году.
«Я думаю, что справедливость мы восстановим. И должность фельдшера будет в программе «Земский доктор», – отметил в разговоре Борис Хохряков.
По телефону к Председателю Думы также обратилась жительница поселка Приобье Октябрьского района Файруза Бабаева. Женщина – инвалид первой группы, имеет более 20 лет заболевание ревматоидный артрит, есть сопутствующие заболевания, наблюдается в гематологическом отделении онкологического центра Ханты-Мансийской окружной клинической больницы. Просит помочь с корректировкой лечения. 30 ноября уже была проведена консультация по телемедицине с главным внештатным гематологом округа Еленой Зининой и сделано заключение, что лечение за пределами округа не показано, лекарственные препараты назначены верно, имеют накопительный эффект. В ходе беседы с Борисом Хохряковым и специалистами из Департамента здравоохранения автономного округа была достигнута договоренность, что вопрос взят на контроль Департаментом, раз в месяц будет проводиться контроль врача и корректировка лечения при необходимости.
«1 декабря исполнился 21 год Всероссийской политической партии «Единая Россия», традиционно мы проводим декаду приемов по личным вопросам, – отметил в беседе с журналистами после приема граждан Борис Хохряков. – В ней участвуют депутаты всех уровней: Государственной Думы, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской областной Думы, местных представительных органов власти. На прошлой неделе декаду открыла Губернатор автономного округа, лидер Команды Югры Наталья Комарова. Сегодня эту декаду продолжаю я. Такой прием граждан всегда востребован и сегодняшний прием – подтверждение этих слов. Обращаются и с благодарностью за решенные вопросы, и с новыми просьбами».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры