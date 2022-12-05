Наталья Комарова работает на месте происшествия в Нижневартовске
Губернатор Югры Наталья Комарова совместно с главой регионального МЧС Петром Кугуем работает в Нижневартовске.
Здесь на улице Мира произошло обрушение второго и третьего этажей в жилом пятиэтажном доме.
Глава региона оценила обстановку на месте происшествия, посетила пункт временного размещения в школе № 8 г. Нижневартовска.
Далее губернатор провела заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа.
О ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с обрушением конструкций жилого дома по адресу: улица Мира, дом 6А доложил начальник главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу Петр Кугуй.
«Конструкцию с верхнего до первого этажа будем разбирать поэтапно, продолжая поиск людей», — сказал Петр Кугуй.
Глава региона обозначила, что министерства МЧС, здравоохранения и строительства находятся на постоянной связи, необходимо быть готовыми к оперативной передаче достоверной, подтвержденной фактами информации.
Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский доложил о состоянии пострадавших, организации медицинской помощи.
«За медицинской помощью обратились пять пациентов, двое самых тяжелых с ожогами более 70 % перевезены санавиацией в Сургут. В Нижневартовске в окружной больнице находятся две пациентки — мать и дочь. Состояние 45-летней пациентки мы оцениваем как стабильно тяжелое с положительной динамикой, у нее черепно-мозговая травма и ожог нижних конечностей. В настоящее время она находится в реанимации. Пациентка 19 лет поступила с сотрясением головного мозга, ее состояние удовлетворительное. Еще одной пациентке с ушибом верхних конечностей и лица помощь оказана амбулаторно», — проинформировал Алексей Добровольский.
Директор департамента здравоохранения также доложил, что для оказания жильцам пострадавшего дома психологической помощи привлечено шесть психологов. На объекте, где продолжают свою работу сотрудники МЧС, осуществляется постоянное дежурство одной единицы спецтранспорта скорой медицинской помощи.
По итогам заседания комиссии по ЧС глава региона дала поручение до шести утра составить списки жильцов двух пострадавших от обрушения подъездов.
«Необходимо выяснить, вошли ли в число тех, кого мы приняли и зарегистрировали в ПВР, одиноко проживающие граждане», — дала поручение главе города Нижневартовска Дмитрию Кощенко губернатор Югры Наталья Комарова.
Глава региона поручила директору департамента социального развития Терезе Пономаревой взять на учет и сопровождение всех родственников погибших.
«Необходимо выяснить, что необходимо людям. Если есть дети, студенты, необходимо оказать содействие в организации учебного процесса», — отметила глава региона.
Также Наталья Комарова подчеркнула, что проживание в пункте временного размещения возможно недолгое время, необходимо принимать решение о предоставлении пострадавшим постоянного жилья.
«В течение двух дней жду от вас предложений по жилому фонду, который можно выделить либо приобрести для проживания людей, так как капитальный ремонт здания потребует значительного времени. Далее будем определяться с формой передачи права на недвижимое имущество. Сейчас нужны оперативные решения по данному вопросу», — обозначила губернатор.
Говоря о состоянии здания, Наталья Комарова обозначила, что потребуется значительная реконструкция.
«Дом введен в эксплуатацию в 1974 году, поэтому вместо поврежденного подъезда рассмотрим вариант строительства кирпичной вставки», — сказала Наталья Комарова.
Далее губернатор дала поручение Терезе Пономаревой оказать помощь семьям в соответствии с действующими правилами и поручила департаменту социального развития до 10 утра разработать проект постановления и вынести его на утверждение правительством автономного округа для урегулирования вопроса денежных выплат.
С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием газа, заместителю губернатора — директору департамента региональной безопасности Александру Тиртоке поручено организовать проверку во всех муниципальных образованиях предпринимателей и коммерческих организаций, реализующих сжиженный газ в баллонах.
Правительство Югры