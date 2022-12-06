В больнице Ханты-Мансийска диспансеризация детей-сирот проходит в 7 раз быстрее
Сократились многочисленные визиты в детскую поликлинику Окружной клинической больницы для прохождения диспансеризации. Длительность обследования сегодня составляет не 15 дней, а всего 2 дня! Детские врачи медицинского учреждения успешно реализуют проект по диспансеризации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью.
Для оперативной и эффективной работы врачи детской поликлиники привлекли медицинских работников образовательных учреждений. На местах специалисты проводят идентификацию пациента, оформление медицинской документации, информированного согласия, антропометрию и оценку физического развития. Затем детей направляют в определенный день, согласно графику диспансеризации, на лабораторное и инструментальное исследование. Во второй день диспансеризации детей осматривает бригада узких специалистов.
«Мы стремимся к тому, чтобы медицинская помощь была не только доступной, но и удобной со стороны рационального использования времени пациента. Диспансеризация опекаемых детей проходит теперь более быстро и комфортно», — говорит заведующая детской поликлиникой больницы Лариса Тандалова.
Работа идет в рамках национального проекта «Здравоохранение» по созданию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
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