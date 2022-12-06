Роль родного языка и устойчивое развитие человека
Под таким названием состоялась утренняя образовательная программа, участники говорили о том, как родной язык и культура влияет на развитие личности и как мы сами можем влиять на общество, знакомя его с нашей культурой.
В ходе сессии участники IT-команды RAIPON презентовали свои проекты по сохранению и продвижению культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Спикеры рассказали о проектах, направленных на развитие языкового, культурного потенциала, о современных возможностях реализации проектов коренных малочисленных народов.
Татьяна Вельвина, координатор проектного офиса AYANA рассказала о концепции проекта, о возможностях голосового переводчика на основе искусственного интеллекта развивать родные языки.
Хайвалам Вакувагир, представитель кетского и эвенкийского народа, этноблогер, презентовала бренд HAIVALAM, основателем которого она является. Она рассказала, как через продукцию личного этнобренда продвигать и популяризировать культуру коренных малочисленных народов.
Чейнеш Сабина, директор Издательского дома «Алтай Бичик» рассказала о креативных цифровых проектах по изучению родного языка для детей дошкольного и младшего школьного возраста, как использовать элементы креативных индустрий, через которые можно популяризировать как свои регионы, так и традиционную культуру и языки коренных народов. Также Чейнеш наглядно показала один из своих проектов -музыкальную книгу "Кожончы койонок".
Участники обсудили продвижение языковых и культурных проектов в условиях глобальной цифровой среды, современные методики презентации и упаковки проектов, этноблогинг, как создать собственный оффер (предожение) и продвижение ценности своего продукта, освоенного на этнической культуре КМН в современном мире.
«С детства история моего народа, этника и культуры других коренных народов меня очень интересовали. В дальнейшем это послужило определению моей основной деятельности в жизни.
Самое главное, сохраняя верность своей миссии – рассказать о своем народе, чтобы возродить уникальную красоту кетской культуры и поделиться ею с миром.
И один из ярких итогов текущего года – это запуск серии кетских ювелирных украшений. Стоит добавить, что через нашу продукцию также достаточно много уделили внимание продвижению эвенкийской культуры и другим народам Севера.
Нам хочется показать всему миру красоту севера. И поменять у общества представление о коренных народах. И также важной целью было повлиять на самосознание молодежи КМН и обратить к самому дорогому – к своим корням.
Молодежь – важное звено в цепочке преемственности поколений. Поэтому это наша с вами ответственность – брать инициативу. В наших силах, используя возможности современного мира, развивать родную землю и культуру своего народа. Будет очень здорово, если деятельность нашей молодёжи будет также связана с продвижением культуры своего народа через креативный бизнес, а может быть искусство, этнотуризм, личные блоги и т.д. Потому что именно представители народа могут лучше всех рассказать о себе», - подчеркнула участник IT – команды Raipon Хайвалам Вакувагир.
«Нужно сохранять связь поколений, ведь у наших народов богатое культурное наследие и наша задача сохранить, сберечь и передать его подрастающему поколению в том формате, который наиболее доступен для них. Надо активно использовать современные технологии», - отметила участник IT – команды RAIPON Чейнеш Сабина.
«Утром мы познакомили ребят с проектами, которые уже реализуются и самое главное хотели донести мысль , что мы такие же обычные ребята , которые выбрали своим делом - продвижение нашей культуры. Ещё вчера мы сидели как и они на мероприятиях Ассоциации и слушали других, а сегодня мы уже сами можем делиться своим опытом. Я благодарю Ассоциацию, что она даёт возможность молодежи реализоваться», - сказала участница IT - команды RAIPON Татьяна Вельвина.
Источник: Информационный центр Ассоциации