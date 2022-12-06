В Берёзово начали выпускать рыбные консервы
Об этом рассказал гость из Берёзово, писатель, предприниматель Леонид Бабанин. О его рыбном мини-цехе мы уж писали, а буквально недавно на предприятии начали выпускать и рыбные консервы. Вот что Леонид Леонидович рассказал:
– Выпустили шесть наименований продукции: «Язь в томате», «Язь в масле» «Щука в масле», «Щука в масле», «Печень щуки в масле», «Фрикадельки с овощным гарниром», а это 1 800 банок, часть оставили в Берёзово, а также направили в Нягань и Саранпауль. Для открытия этого производства закупили специальное оборудование, банки и все необходимые компоненты. На производстве работают два бывших работника Берёзовского рыбокомбината – это технолог и мастер.
Нужно отметить над необычным дизайном и оформление банок работал сам Леонид Бабанин. На банках представлены несколько хантыйских орнаментов: «берёзовая ветка», «щучьи зубы», «след соболя» и т.д. На банках также стоит знак «Югорские деликатесы».
Цены на рыбные консервы оптимальные: «Щука, обжаренная в томатном соусе» – 110 рублей, «Язь, обжаренный в томатном соусе» – 100 рублей.
В социальной сети «ВКонтакте» проходило обсуждение качества консервов.
Людмила Гурьева