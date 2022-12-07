Влияние компьютерных игр на детей обсудили в Совете Законодателей РФ

Почта России начала зимний логистический сезон: водители выполнили первые авторейсы по зимникам из Былино в Зайцева Речку (Нижневартовский район) и из Талинки в Белогорье (Ханты-Мансийский район). Клиентам доставили посылки и письма, подписные издания и товары из отделений.