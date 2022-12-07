Влияние компьютерных игр на детей обсудили в Совете Законодателей РФ
Председатель Думы Югры Борис Хохряков принимает участие в мероприятиях Совета Законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.
В частности, работает в Комиссии по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. Рассматривается вопрос о противодействии негативному влиянию компьютерных игр на детей.
Эта тема, безусловно, актуальна, тем более сегодня в условиях накаленной международной ситуации и информационной войны недружественных стран. Как следствие, резко возрастает необходимость совершенствования системы информационной безопасности и особенно информационной безопасности детей. К сожалению, во многих популярных играх пропагандируется культ насилия и жестокости, экстремистская и террористическая деятельность.
Стоит отметить, что в Югре совместными усилиями Департамента информационных технологий, Департамента образования и науки и Центра IT-компетенций Югорского научно-исследовательского института информационных технологий ведется целенаправленная комплексная работа по организации и проведению мероприятий в сфере информационной безопасности среди детей, родителей и педагогов.
Как отметил Борис Хохряков, в Югре регулярно проходят конференции по безопасности детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где обсуждаются вопросы защиты персональных данных детей в сети Интернет, кибербуллинга в подростковой среде и профилактика этого явления, защищенности детей в онлайн-пространстве, методы решения и другие вопросы.
Практикуется проведение мастер-классов для школьников и студентов по кибербезопасности в компьютерных играх, проводимых компанией «Лаборатория Касперского».
Организуются встречи представителей ведущих компаний в области информационной безопасности со студентами, прямые эфиры и онлайн-семинары в сети Интернет для родителей. На мероприятиях с участием родителей, в том числе классных родительских онлайн-собраниях, обсуждаются вопросы о наличии программ родительского контроля и их возможностях, как защитить ребенка в игровом пространстве Интернета, в социальных сетях.
Стоит напомнить, что ежегодно в Ханты-Мансийске проходит Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС. В этом году в рамках IT-Форума состоялся первый Форум для детей и молодежи «Junior-IT», где прошли мероприятия по темам, направленным на информационную безопасность детей и молодежи.
«Не случайно Югра стала первым регионом в стране, где с 2019 года реализуется региональный сегмент проекта по информационной безопасности детей, помогающий контролировать активность ребенка в Интернете и защищать его от опасного, в том числе игрового, контента – ограничивать или блокировать доступ к нежелательным ресурсам, – отметил Борис Хохряков. – В марте этого года Департаментом информационных технологий Югры совместно с компанией «Лаборатория Касперского» был дан старт молодежного общественного движения «Киберволонтер».
Также спикер Думы Югры подчеркнул, что при сложившихся обстоятельствах важно регулирование и развитие института экспертизы компьютерных игр путем разработки и закрепления комплексных изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации. Наряду с экспертизой необходимо осуществлять работу, направленную на популяризацию деятельности по разработке и созданию игр, основанных на российских исторических сюжетах с привлечением широкого круга научных, педагогических и экспертных сообществ.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры