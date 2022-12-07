Завершился первый день съезда директоров и сотрудников культурно-досуговых учреждений Югры
Первой площадкой съезда стал семинар «Взаимодействие органов государственной власти, институтов гражданского общества, муниципальных и государственных учреждений в вопросах сохранения нематериального культурного наследия народов России».
Главная тема встречи – обсуждение федерального и регионального законов о нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа. Гости познакомились с обрядовым комплексом северных хантов «Медвежьи игрища», узнали об идентичности и наследии нагайбаков Южного Урала.
Участники первого дня курсов повышения квалификации под руководством Игоря Михайловича Увенчикова, генерального директора ООО «Праздник медиа», познакомились с инновационными формами и методами организации деятельности в учреждениях культуры и искусства.
Перспективы развития креативных индустрий гости обсудили в ходе работы нетворкингового образовательного проекта «Традиции и современность». Познакомились с работой студий (фото и видеопроизводство, дизайн, анимация и 3D графика, современная электронная музыка), приняли участие в мастер-классах и практикумах. Одним из приглашенных гостей стал российский актер театра и кино Петр Баранчеев.
Окружной Дом народного творчества заключил четыре соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования с организациями Югры и других субъектов Российской Федерации.
Завершилась насыщенная программа виртуальным Арт_туром «Грани наследия», трансляция которого проходила в прямом эфире в группе «ВКонтакте» Окружного Дома народного творчества. Зрителям представлены выступления творческих коллективов Югры и других регионов России, уникальные самобытные традиции и обычаи народов нашей страны.
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