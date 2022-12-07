Почта России открыла в Югре маршруты по зимникам
Почта России начала зимний логистический сезон: водители выполнили первые авторейсы по зимникам из Былино в Зайцева Речку (Нижневартовский район) и из Талинки в Белогорье (Ханты-Мансийский район). Клиентам доставили посылки и письма, подписные издания и товары из отделений. Остальные зимники откроются к 25 декабря.
Благодаря открытию таких дорог с отдалёнными территориями поддерживается регулярная связь. Всего в регионе около 50 труднодоступных посёлков. Доставка почты в них во многом зависит от погодных условий. Поэтому ежегодно Почта России в ХМАО меняет логистику .
Общая протяжённость зимних маршрутов в округе около 2 500 км. По ним еженедельно курсируют полноприводные почтовые автомобили УАЗ и ГАЗ грузоподъёмностью от 1,5 до 5 тонн. Скорость доставки отправлений зависит от состояния дорог, сроков открытия ледовых переправ, температуры и других факторов. Один из наиболее длинных зимников соединяет Берёзово и Нягань. Его протяжённость около 300 км. Длина зимней дороги между Берёзово и Саранпаулем 500 км.
Информационная справка
УФПС ХМАО-Югры – филиал АО «Почта России». Он включает 201 почтовое отделение, 103 из которых расположены в сельской местности, в том числе в удалённых и труднодоступных населённых пунктах. Ежегодно Ханты-Мансийский филиал Почты России доставляет более 37 млн писем и порядка 1 млн посылок. Почтальоны обслуживают около 93 000 подписчиков в Югре, которым доставляют более 10 млн экземпляров печатных изданий в год.
АО «Почта России»