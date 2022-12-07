Выставка из цикла «История семьи в истории страны. След прожитой жизни» открывается 9 декабря
День образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры этнографический музей «Торум Маа» приглашает встретить открытием выставки «Наследники культуры предков. Сайнакова Наталья Юрьевна», продолжающей выставочный цикл «История семьи в истории страны. След прожитой жизни».
Академик Д.С. Лихачев говорил: «Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества. Культура как растение: у нее не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался с корней».
Жизнь героев выставки тесно связана с автономным округом и Ханты-Мансийском, хотя их глубинные корни ведут в разные территории. Среди родообразующих фамилий: Каскины, ведущие свой род от иртышских ханты, и Пухленкины – представители восточно-хантыйской культуры. Среди представителей рода – ветераны войны Каскин Иван Николаевич и Пухленкин Илья Петрович, героически защищавшие Родину.
Главная героиня выставки – Наталья Юрьевна Сайнакова, мастер декоративно-прикладного искусства, педагог колледжа-интерната «Центр искусств для одаренных детей Севера», автор-составитель родословной и один из фондообразователей музея «Торум Маа». Её частная коллекция предметов, фотографий, авторских произведений легла в основу создания выставки.
Ждём вас в выставочном зале музея в 15:00.
Наш адрес: ул. Комсомольская, 30
Телефон для справок: +7(3467)353-423
Музей «Торум Маа»