Как оплатить задолженность по налогам?
1 декабря 2022 года истек срок уплаты имущественных налогов за 2021 год.
Уже со 2 декабря 2022 года гражданам, не уплатившим налоги, начисляются пени за каждый календарный день просрочки.
Чтобы сумма задолженности не увеличивалась с каждым днем ее лучше оплатить уже сейчас.
Это можно сделать следующими способами:
• в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика» (зарегистрироваться можно на сайте ФНС России по адресу www.nalog.gov.ru или в мобильном приложении «Налоги ФЛ», зарегистрироваться в котором можно при помощи логина и пароля от Госуслуг;
Там же можно и оплатить налоговую задолженность, и направить заявление на Согласие об СМС-информировании о задолженности по налогам в случае ее возникновения.
• через сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин физических лиц» можно уплатить налоги и задолженность за себя, а также за родных и близких.
• на портале Госуслуги;
• в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на почте или в банке;
• в мобильном приложении банка (при наличии такого функционала).
Родителям несовершеннолетних детей, которые являются собственниками имущества, к примеру, доли квартиры, также можно уплатить налоги или задолженность за своих детей, подключив их к Личному кабинету – для этого необходимо обратиться лично в налоговый орган с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. После чего в Личном кабинете родителя во вкладке «Семейный доступ» можно будет добавить несовершеннолетнего ребенка и отслеживать поступившую от налогового органа информацию и уведомления об уплате налогов.
УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре напоминает, что для мобилизованных граждан сроки уплаты имущественных налогов продлены до 28 числа третьего месяца после увольнения с военной службы.
Уважаемые граждане, чтобы задолженность по налогам не увеличивалась –призываем Вас оплатить ее как можно раньше – это сэкономит Ваши средства.
УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре