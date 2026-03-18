Руслан Кухарук рассказал о важности проведения форума «Патриоты Урала» в Югре
Губернатор Югры Руслан Кухарук принял участие в церемонии открытия V форума волонтёров и гражданских активистов «Патриоты Урала», который проходит сегодня на площадке Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске.
Глава региона выразил благодарность участникам за их неравнодушие и инициативность, а также отметил их вклад в приближение победы.
«Я рад приветствовать вас в Югре. Это край неравнодушных, сильных, настоящих людей, которые вместе со всей страной живут самой главной идеей — быть рядом с теми, кто нуждается в поддержке и помощи, кто сегодня на передовой решает судьбу нашего народа, нашей страны и всего мира», — сказал Руслан Кухарук.
Он поблагодарил полпреда президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жогу за доверие провести в этом году юбилейный пятый форум в окружной столице.
«Эта площадка объединила людей неравнодушных, тех, кто имеет за плечами боевой опыт, а также тех, кто с оружием в руках приближает нашу победу. Это люди, связавшие свой жизненный путь с будущим нашей страны, с людьми, которые в непростой час великих испытаний перед Россией вершат судьбу нашего народа», — отметил губернатор.
Форум позволит волонтёрам из разных регионов рассказать о своих лучших практиках, которые реализуются в разных уголках страны. Это также возможность узнать о тех людях, которые, несмотря на личные сложности и загруженный график, находят время, чтобы внести свой вклад в общее дело, добавил Руслан Кухарук:
«И это возможность показать как можно большему числу людей, что путь к добрым делам очень короткий».
Комментируя открытие площадки, посвященной подрастающему поколению, глава региона заметил, что эти ребята сегодня не просто делают первые шаги в большую взрослую жизнь — именно они определят будущее нашей страны.
«Это важно для нашего региона в год, который по предложению самих жителей округа объявлен Годом молодой семьи, когда особое внимание мы уделяем подрастающему поколению. Это наше будущее, которое поддержит и будет продолжать дело наших ветеранов, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов сегодняшнего дня, настоящих героев», — сказал губернатор.
Он пожелал участникам форума плодотворной работы и комфортного пребывания в Ханты-Мансийске, чтобы гости региона также нашли время поближе познакомиться с Городом трудовой доблести, с культурой, традициями и обычаями коренных малочисленных народов Севера.