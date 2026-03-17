«Дух огня» объединил Югру: кино, музыка и новые имена
С 12 по 16 марта в городе Ханты-Мансийске прошёл XXIV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». За несколько дней окружная столица стала настоящим центром киноискусства, куда приехали режиссёры, актёры, продюсеры и гости из разных регионов России и многих стран мира. Фестиваль вновь подтвердил свою репутацию одной из главных площадок для молодых кинематографистов и дебютных работ. Традиционно открытие фестиваля началось со звёздной красной дорожки у концертно-театрального центра «Югра-Классик». По ней прошли известные актёры, режиссёры и музыканты. Среди гостей фестиваля были Леонид Ярмольник, Леонид Каневский, Елизавета Боярская, Евгений Маргулис, Андрей Прошкин, Фёдор Бондарчук и многие другие представители российского кинематографа. Торжественная церемония открытия стала ярким началом культурной программы фестиваля.
В дни фестиваля для жителей и гостей города Ханты-Мансийска была подготовлена насыщенная культурная программа. Зрители смогли посетить премьерные показы фильмов, творческие встречи, концерты и спектакли. Одним из запоминающихся событий стал музыкальный спектакль «Из жизни планет», посвящённый нереализованным кинопроектам 1960-х годов. На сцене прозвучала музыка группы «Мегаполис», а зрители услышали истории о фильмах, которые могли бы стать важной частью советского кинематографа. Большой интерес вызвали и семейные мероприятия. Например, сказка с оркестром «Аленький цветочек», исполненная актрисой Кристиной Бабушкиной в сопровождении Концертного духового оркестра Югры. Кроме того, в рамках фестиваля состоялись творческие встречи с известными режиссёрами и деятелями кино, среди которых президент фестиваля Эмир Кустурица.
В этом году особое внимание было уделено теме «Дети в кино». На пленарной сессии деловой программы эксперты обсудили значение детского и семейного контента в современном обществе. Участники говорили о том, какую роль кино играет в формировании ценностей и мировоззрения подрастающего поколения. По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, развитие качественного детского контента является важной задачей для будущего региона и страны. Фестиваль «Дух огня» традиционно открывает новые имена в мире кино. В конкурсных программах этого года было представлено 56 фильмов из разных стран. Молодые режиссёры показали работы в самых разных жанрах – от драм и авторского кино до мистических историй и семейных картин.
Отдельным направлением фестиваля стал конкурс микрофильмов, который ежегодно даёт возможность проявить себя начинающим авторам и юным кинематографистам. Победителем специальной детской номинации в возрастной категории 12-17 лет, определённым по итогам интернет-голосования, стал фильм «Латын Кан» режиссёра Ростислава Склярова из Ханты-Мансийска. В создании картины также приняли участие Амин Магомедов и Лисавета Усольцева. Руководителем проекта выступил Александр Тургачёв.
Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась 16 марта. Главный приз – «Золотую тайгу» за лучший дебютный фильм – получила испанская картина «Глухая» режиссёра Эвы Либертад Гарсия Лопес. В конкурсе российских дебютов победителем стал фильм «Космос засыпает» режиссёра Антона Мамыкина. Картина также получила несколько других наград, включая приз зрительских симпатий.
Фестиваль вновь доказал, что кино объединяет людей разных культур и стран. В этом году в Ханты-Мансийск приехали гости из Европы, Азии, Латинской Америки и других регионов мира. За пять дней «Дух огня» подарил зрителям яркие эмоции, новые фильмы и встречи с талантливыми авторами.
Международный фестиваль «Дух огня» проводится в Югре с 2002 года и за это время стал важной частью культурной жизни региона. Он помогает молодым режиссёрам заявить о себе, а зрителям – познакомиться с современным мировым кинематографом. И каждый год фестиваль вновь зажигает творческий огонь, объединяя людей вокруг искусства кино.
Пётр Молданов